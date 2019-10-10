Cidades irmãs

A curiosa ligação entre Vitória e a cidade portuguesa de Cascais

A Capital capixaba possui uma "irmã" em solo português, além de monumento dedicado à amizade entre as duas cidades

O monumento Vila de Cascais foi doado pela Câmara Municipal de Cascais a Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Você sabia que Vitória tem uma "irmã" em Portugal? Pois é, um pedacinho da cidade portuguesa de Cascais é batizado com o nome da Capital capixaba em uma relação estabelecida há mais de três décadas, mais precisamente há 32 anos.

Em ambas as cidades existem símbolos que eternizam a proximidade entre elas. Por aqui, há o monumento Vila de Cascais, situado na Praça da Itália, na Enseada do Suá, na Avenida Américo Buaiz. A reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou que ele encontra-se com várias pichações. Já do outro lado do Atlântico, em solo português, existe o Largo Cidade de Vitória, situado em uma importante praça à beira-mar onde são realizadas feiras livres.

O Largo Cidade de Vitória fica localizado em Cascais, em Portugal, e homenageia a capital capixaba Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cascais

A aproximação das duas cidades se deu muito por conta da presença do então vice-cônsul de Portugal no Espírito Santo, o cascalense Joaquim Antônio Pereira Baraona. O atual presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo (Sinduscon) e filho do diplomata português, Paulo Baraona, explica como essa proximidade entre os municípios foi estabelecida.

"Meu pai, naquela época, tinha uma boa relação com o prefeito de Vitória. Criou-se laços de cooperação entre as duas cidades e, para simbolizá-la, a Câmara Municipal de Cascais presenteou a Capital capixaba com um monumento, que foi batizado de Vila dos Cascais. Uma comitiva veio de Portugal para a inauguração. Pouco depois, o prefeito Hermes Laranja foi a Portugal em retribuição à vinda dos portugueses", contou.

Em Vitória, o monumento que eterniza a relação entre as cidades reproduz uma cópia do Pelourinho, incluindo o padrão das armas e o brasão da Coroa Portuguesa. A inauguração ocorreu em março de 1987.

"Além da aproximação das duas cidades, foram fechados alguns convênios, com destaque na área da Educação. Professores capixabas chegaram a ir para Cascais para se qualificarem", recordou-se Baraona.

CIDADES IRMÃS

Também conhecido como geminação de cidades, o termo "cidades irmãs" é decorrente da criação de relações e mecanismos protocolares em nível espacial, econômico, cultural entre duas cidades, que caracterizam-se por similaridades, especialmente demográficas como ocorre entre Vitória e Cascais, já que ambas são litorâneas e têm população parecidas.

A geminação foi estabelecida no ano de 1986 e, de acordo com o site da Prefeitura de Cascais, no ano seguinte foram criados tanto o monumento em Vitória, como o largo em Portugal.

O Largo Cidade de Vitória é palco de feiras livres e movimentadas em Cascais Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cascais

