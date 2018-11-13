A agenda de ensaios das escolas de samba para curtir até os desfiles

Bruna Silva Fraga e Fernanda Sabino Moraes são passistas da Unidos de Jucutuquara Crédito: Ricardo Medeiros

Ainda faltam pouco mais de três meses para o carnaval, mas para quem gosta de curtir a folia já pode começar a esquentar os tamborins curtindo os ensaios das escolas de samba. Para começar os agitos e ficar por dentro da folia, as agremiações da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) já estão a todo vapor. Os eventos contam com a participação das rainhas de bateria, promoções e até sorteios de fantasias.

Nossos ensaios estão acontecendo no mercado São Sebastião, em Jucutuquara, Vitória. Todo domingo estamos esperando o público com muita alegria, comentou o presidente da Unidos de Jucutuquara, Rogério Sarmento.

De 19 horas às 20 horas, ninguém paga para entrar. Depois desse horário, a entrada é cobrada no valor de R$ 10 com direito a duas cervejas. Todas as pessoas que participam do ensaio recebem um número para concorrer a um sorteio. O ganhador precisa ter samba no pé porque vai ganhar uma fantasia para brilhar na avenida.

Já na quadra da Pega no Samba, na Consolação, Vitória, os ensaio são todas as terça-feiras, de 20 horas às 22 horas. A entrada é franca. No próximo domingo (18), às 20 horas, a escola foi convidada para participar de um evento na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), na Glória, em Vila Velha. A festa vai contar com a apresentação das baianas, passistas, as baterias Pura Ousadia e Locomotiva, além dos casais de mestre sala e porta bandeira.

No mesmo domingo, no horário do almoço, a MUG vai fazer uma churrascada. O ingresso custa R$ 35 com buffet liberado de churrasco. A parte musical fica por conta da roda de samba Mania de Samba e do DJ Pato.

A Unidos da Piedade, do Morro da Piedade, em Vitória, conhecida como a mais querida, vai apresentar amanhã, às 19 horas, a porta-bandeira mirim Yasmin Lize, de 8 anos, e o mestre-sala mirim, Luan Igor, de 12. A festa vai acontecer na quadra da escola e a entrada é franca. Geralmente, a agremiação realiza os ensaios todos os domingos às 19 horas. Porém, o próximo, no dia 18, a festa vai ser na quadra da Novo Império, em Caratoíra, também em Vitória.

Os domingos também são de agito na quadra da Novo Império, Vitória. Os ensaios são de 19 horas às 23h45. Mas antes de chegar o final de semana, a agremiação vai fazer um evento especial nesta quinta-feira (15). O tema é Empoderamento Feminino e vai contar com uma marcha das mulheres do samba contra o feminicídio. Ao final da apresentação, a intérprete Graze Brasil, da escola de samba Vai-Vai de São Paulo, estará por lá para dar ainda mais brilho na festa.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

MUG

Ensaio Técnico de Rua (toda quinta-feira)

Horário: 20 horas

Local: quadra da escola

Entrada franca

Churrascada da MUG

Data: 18/11 (domingo), a partir das 12 horas

Ingresso: R$ 35

Atrações: Buffet de churrasco liberado, roda de samba com Mania de Samba e DJ Pato.

MUG recebe: Pega no Samba

Data: 18/11 (domingo), a partir das 20 horas

Local: quadra da MUG

Ingresso: R$ 15

Atrações: baianas, passistas, grupo musical, baterias Pura Ousadia e Locomotiva, casais de mestre-sala e porta-bandeira e DJ Pato.

Jucutuquara

Ensaios (todo domingo)

Ingresso: entrada liberada de 19 horas às 20 horas. Depois desse horário, o ingresso custa R$ 10 com direito a duas cervejas.

Local: Mercado São Sebastião, em Jucutuquara.

Atrações: bateria, passistas, rainha de bateria, mestre-sala e porta-bandeira e Kléber Simpatia (intérprete)

Pega no Samba

Ensaios (toda terça-feira)

Horário: 20 horas às 22 horas

Local: quadra da escola

Entrada franca

Imperatriz do Forte

Ensaios (toda sexta-feira)

Local: Mercado São Sebastião

Horário: 20h30

Ensaio técnico

Data: quarta-feira (14/11)

Horário: 20h30

Local: quadra do Forte São João.

Entrada franca

Novo Império

Ensaios (todo domingo)

Horário: 19 horas às 23h45

Local: quadra da escola

Ingresso: R$ 10,00

EmpoderamentFeminino

Data: quinta-feira (15/11)

Horário: 14 horas

Local: saída da marcha das mulheres do samba da Vila Rubim até a quadra da Novo Império.

Atração: roda de samba só com mulheres. A intérprete Graze Brasil, da Vai-Vai de São Paulo, vai participar do evento.

Ingresso: Entrada franca para quem participar da marcha e entrar na quadra junto com a marca. Depois dos portões fechados, entrada a R$ 10.

Piedade

Ensaios (todo domingo, exceto dia 18/11)

Horário: 19 horas

Local: quadra da escola

Entrada franca

MAIS FESTA

Nesta quarta-feira (14), a partir das 19 horas, a escola vai apresentar a porta-bandeira mirim Yasmin Lize, de oito anos, e o mestre-sala mirim, Luan Igor, 12. Entrada franca.