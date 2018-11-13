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Carnaval de Vitória

A agenda de ensaios das escolas de samba para curtir até os desfiles

As escolas de samba do grupo especial do Carnaval de Vitória ensaiam todo final de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 21:18

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 21:18

Bruna Silva Fraga e Fernanda Sabino Moraes são passistas da Unidos de Jucutuquara Crédito: Ricardo Medeiros
Ainda faltam pouco mais de três meses para o carnaval, mas para quem gosta de curtir a folia já pode começar a esquentar os tamborins curtindo os ensaios das escolas de samba. Para começar os agitos e ficar por dentro da folia, as agremiações da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) já estão a todo vapor. Os eventos contam com a participação das rainhas de bateria, promoções e até sorteios de fantasias.
Nossos ensaios estão acontecendo no mercado São Sebastião, em Jucutuquara, Vitória. Todo domingo estamos esperando o público com muita alegria, comentou o presidente da Unidos de Jucutuquara, Rogério Sarmento.
De 19 horas às 20 horas, ninguém paga para entrar. Depois desse horário, a entrada é cobrada no valor de R$ 10 com direito a duas cervejas. Todas as pessoas que participam do ensaio recebem um número para concorrer a um sorteio. O ganhador precisa ter samba no pé porque vai ganhar uma fantasia para brilhar na avenida.
> TV Gazeta vai transmitir o Carnaval de Vitória 2019
Já na quadra da Pega no Samba, na Consolação, Vitória, os ensaio são todas as terça-feiras, de 20 horas às 22 horas. A entrada é franca. No próximo domingo (18), às 20 horas, a escola foi convidada para participar de um evento na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), na Glória, em Vila Velha. A festa vai contar com a apresentação das baianas, passistas, as baterias Pura Ousadia e Locomotiva, além dos casais de mestre sala e porta bandeira.
No mesmo domingo, no horário do almoço, a MUG vai fazer uma churrascada. O ingresso custa R$ 35 com buffet liberado de churrasco. A parte musical fica por conta da roda de samba Mania de Samba e do DJ Pato.
A Unidos da Piedade, do Morro da Piedade, em Vitória, conhecida como a mais querida, vai apresentar amanhã, às 19 horas, a porta-bandeira mirim Yasmin Lize, de 8 anos, e o mestre-sala mirim, Luan Igor, de 12. A festa vai acontecer na quadra da escola e a entrada é franca. Geralmente, a agremiação realiza os ensaios todos os domingos às 19 horas. Porém, o próximo, no dia 18, a festa vai ser na quadra da Novo Império, em Caratoíra, também em Vitória.
> Veja a ordem do desfile do Grupo Especial
Os domingos também são de agito na quadra da Novo Império, Vitória. Os ensaios são de 19 horas às 23h45. Mas antes de chegar o final de semana, a agremiação vai fazer um evento especial nesta quinta-feira (15). O tema é Empoderamento Feminino e vai contar com uma marcha das mulheres do samba contra o feminicídio. Ao final da apresentação, a intérprete Graze Brasil, da escola de samba Vai-Vai de São Paulo, estará por lá para dar ainda mais brilho na festa.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
MUG
Ensaio Técnico de Rua (toda quinta-feira)
Horário: 20 horas
Local: quadra da escola
Entrada franca
Churrascada da MUG
Data: 18/11 (domingo), a partir das 12 horas
Ingresso: R$ 35
Atrações: Buffet de churrasco liberado, roda de samba com Mania de Samba e DJ Pato.
MUG recebe: Pega no Samba
Data: 18/11 (domingo), a partir das 20 horas
Local: quadra da MUG
Ingresso: R$ 15
Atrações: baianas, passistas, grupo musical, baterias Pura Ousadia e Locomotiva, casais de mestre-sala e porta-bandeira e DJ Pato.
Jucutuquara
Ensaios (todo domingo)
Ingresso: entrada liberada de 19 horas às 20 horas. Depois desse horário, o ingresso custa R$ 10 com direito a duas cervejas.
Local: Mercado São Sebastião, em Jucutuquara.
Atrações: bateria, passistas, rainha de bateria, mestre-sala e porta-bandeira e Kléber Simpatia (intérprete)
Pega no Samba
Ensaios (toda terça-feira)
Horário: 20 horas às 22 horas
Local: quadra da escola
Entrada franca
Imperatriz do Forte
Ensaios (toda sexta-feira)
Local: Mercado São Sebastião
Horário: 20h30
Ensaio técnico
Data: quarta-feira (14/11)
Horário: 20h30
Local: quadra do Forte São João.
Entrada franca
Novo Império
Ensaios (todo domingo)
Horário: 19 horas às 23h45
Local: quadra da escola
Ingresso: R$ 10,00
EmpoderamentFeminino
Data: quinta-feira (15/11)
Horário: 14 horas
Local: saída da marcha das mulheres do samba da Vila Rubim até a quadra da Novo Império.
Atração: roda de samba só com mulheres. A intérprete Graze Brasil, da Vai-Vai de São Paulo, vai participar do evento.
Ingresso: Entrada franca para quem participar da marcha e entrar na quadra junto com a marca. Depois dos portões fechados, entrada a R$ 10.
Piedade
Ensaios (todo domingo, exceto dia 18/11)
Horário: 19 horas
Local: quadra da escola
Entrada franca
MAIS FESTA
Nesta quarta-feira (14), a partir das 19 horas, a escola vai apresentar a porta-bandeira mirim Yasmin Lize, de oito anos, e o mestre-sala mirim, Luan Igor, 12. Entrada franca.
No dia domingo (18), a escola vai participar de um evento na quadra da Novo Império, às 19 horas. A entrada custa R$ 10.

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