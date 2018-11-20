300 tendas na praia serão alugadas para Réveillon em Vila Velha

Pouco mais de um mês para 2019 e as festas para celebrar o ano novo estão chegando. Como de costume, as praias doficam cheias de capixabas e turistas que escolheram dar as boas vindas ao novo ano aqui no Estado. Para isto, alguns utilizam tendas particulares para reunir amigos e família e, quem pretende pular as sete ondinhas nas praias de, deve ficar atento aos prazos para a inscrição de instalação das tendas.