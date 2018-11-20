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300 tendas na praia serão alugadas para Réveillon em Vila Velha

Os interessados têm até o dia 18 de dezembro para solicitar uma vaga

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 21:18
Inscrições para tendas no Réveillon começam no dia 3 de dezembro Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Pouco mais de um mês para 2019 e as festas para celebrar o ano novo estão chegando. Como de costume, as praias do Espírito Santo ficam cheias de capixabas e turistas que escolheram dar as boas vindas ao novo ano aqui no Estado. Para isto, alguns utilizam tendas particulares para reunir amigos e família e, quem pretende pular as sete ondinhas nas praias de Vila Velha, deve ficar atento aos prazos para a inscrição de instalação das tendas.
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) publicou na última quarta-feira (14) o edital de convocação, que disponibilizará 300 vagas para tendas ao longo do dia. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 3 de dezembro. Ao todo, serão disponibilizadas 300 vagas da Praia da Costa até Ponta da Fruta. Os interessados têm até o dia 18 de dezembro para solicitar uma vaga.
> Vila Velha promete virada de ano com quase 8 toneladas de fogos
As inscrições deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h, na Coordenação de Posturas Municipais, localizada na Avenida Muqui, nº 268, Praia de Itaparica. O preenchimento das vagas será feito até atingir o limite estabelecido.
Para efetuar a inscrição, o cidadão deverá comparecer pessoalmente, munido de cópias simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de pagamento da taxa expedida pela Prefeitura no valor de R$ 104,80.
 DOCUMENTO   O edital [ PDF ]

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