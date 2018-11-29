3ª Ponte será fechada no dia 9 para simulação de situação de emergência

Terceira Ponte será interditada nos dois sentidos no dia 09 de dezembro Crédito: Vitor Jubini

Terceira Ponte ficará completamente fechada no próximo dia 09 de dezembro, um domingo, por cerca de duas horas. A via ficará interditada nos dois sentidos para uma simulação de situações de crise, como nos casos de tentativa de suicídio. A ação, anunciada na manhã desta quinta-feira (29), em coletiva da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), está marcada para começar às 7 horas e deve terminar às 9 horas. ficará completamente fechada no próximo dia 09 de dezembro, um domingo, por cerca de duas horas. A via ficará interditada nos dois sentidos para uma simulação de situações de crise, como nos casos de tentativa de suicídio. A ação, anunciada na manhã desta quinta-feira (29), em coletiva da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), está marcada para começar às 7 horas e deve terminar às 9 horas.

Além da Arsp, participarão da ação o Ministério Público do Espírito Santo, Rodosol (concessionária que administra a via), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha. No dia serão simuladas situações de alto grau de crise, prevista no plano de contingência da ponte. São ocasiões onde a Rodosol identifica pelas câmeras de segurança identifica ocorrências graves e solicita aos órgãos competentes o início de atendimento e resgate.

Your browser does not support the audio element. Terceira ponte será fechada no dia 9 para simulação de situação de emergência

Identificada o grau de de crise da ocorrência, os órgãos são comunicados e é iniciado o processo de esvaziamento da ponte. Os portões instalados ao longo da ponte são abertos, e interdita-se a Praça do Pedágio, em Vitória, e os acesos à ponte em Vila Velha, bem como os desvios de trânsito para as vias alternativas.

PLANO FALHOU

Gazeta Online. Mas as ações estabelecidas no documento, que determina que a ponte seja esvaziada, não foram postas em prática e usuários ficaram retidos na ponte e em seus acessos Em setembro, o plano de contingências para as situações de emergência e crise, que existe desde 2016, falhou, como mostrou a reportagem de Vilmara Fernandes , do. Mas as ações estabelecidas no documento, que determina que a ponte seja esvaziada, não foram postas em prática e usuários ficaram retidos na ponte e em seus acessos por mais de 8 horas

O abandono dos usuários que trafegavam pela ponte naquele dia está sendo, inclusive, alvo de uma investigação aberta pelo Ministério Público do Estado (MPES) , que aponta que, embora fosse importante salvar uma vida que estava em risco e que motivou a interdição total da ponte, não foram adotadas medidas para garantir a segurança, a saúde e a proteção das demais pessoas, que tiveram o seu direito de se locomover temporariamente impedido.

VIAS INTERDITADAS

Os veículos que estiverem sobre a ponte antes da interdição, do dia 09 de dezembro, serão orientados pelo Batalhão de Trânsito a prosseguir com a viagem. No momento que o Corpo de Bombeiros determinar a interdição total dos dois sentidos da via, os veículos serão orientados a retornar pelos portões do vão central da ponte e esvaziar o local.

Vias interditadas em Vitória

- Entrada da Rua Duckla de Aguiar (em frente ao posto de gasolina Monza)

- Semáforo no acesso à Rua Duckla de Aguiar, para quem circula pela Av. Gezar sentido Centro.

- Cruzamento das Av. Des. Santos Neves e Nossa Sra Da Penha (sentido praça do Cauê).

- Entrada da Praça do Cauê pela Av Des. Santos Neves (loja da Vivo)

- Rua Clóvis Machado sentido 3° ponte (altura do TRE, deixando livre o acesso à Rua João Batista Parra na Praia do Suá).

- Rua Almirante Soldo X Rua Eurico de Aguiar (proibindo seguir para a Pça do Cauê)

Vias interditadas em Vila Velha

- Terceira Ponte (altura da Rua Sergipe)

- Rua Ceará na altura do posto Moby Dick e também na altura do cruzamento com a Romeno Botelho

- Rua Inácio Fliglno

- Rua Maranhão (altura da Estação de Bombeamento)

- Av. Antônio Ataíde (Altura da Igreja Universal)