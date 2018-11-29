3ª Ponte será fechada no dia 9 para simulação de situação de emergência

A Terceira Ponte ficará completamente fechada no próximo dia 09 de dezembro, um domingo, por cerca de duas horas. A via ficará interditada nos dois sentidos para uma simulação de situações de crise, como nos casos de tentativa de suicídio. A ação, anunciada na manhã desta quinta-feira (29), em coletiva da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), está marcada para começar às 7 horas e deve terminar às 9 horas.
Além da Arsp, participarão da ação o Ministério Público do Espírito Santo, Rodosol (concessionária que administra a via), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha. No dia serão simuladas situações de alto grau de crise, prevista no plano de contingência da ponte. São ocasiões onde a Rodosol identifica pelas câmeras de segurança identifica ocorrências graves e solicita aos órgãos competentes o início de atendimento e resgate.
Terceira ponte será fechada no dia 9 para simulação de situação de emergência
Identificada o grau de de crise da ocorrência, os órgãos são comunicados e é iniciado o processo de esvaziamento da ponte. Os portões instalados ao longo da ponte são abertos, e interdita-se a Praça do Pedágio, em Vitória, e os acesos à ponte em Vila Velha, bem como os desvios de trânsito para as vias alternativas.
PLANO FALHOU
Em setembro, o plano de contingências para as situações de emergência e crise, que existe desde 2016, falhou, como mostrou a reportagem de Vilmara Fernandes, do Gazeta Online. Mas as ações estabelecidas no documento, que determina que a ponte seja esvaziada, não foram postas em prática e usuários ficaram retidos na ponte e em seus acessos por mais de 8 horas.
O abandono dos usuários que trafegavam pela ponte naquele dia está sendo, inclusive, alvo de uma investigação aberta pelo Ministério Público do Estado (MPES), que aponta que, embora fosse importante salvar uma vida que estava em risco e que motivou a interdição total da ponte, não foram adotadas medidas para garantir a segurança, a saúde e a proteção das demais pessoas, que tiveram o seu direito de se locomover temporariamente impedido.
VIAS INTERDITADAS
Os veículos que estiverem sobre a ponte antes da interdição, do dia 09 de dezembro, serão orientados pelo Batalhão de Trânsito a prosseguir com a viagem. No momento que o Corpo de Bombeiros determinar a interdição total dos dois sentidos da via, os veículos serão orientados a retornar pelos portões do vão central da ponte e esvaziar o local.
Vias interditadas em Vitória
- Entrada da Rua Duckla de Aguiar (em frente ao posto de gasolina Monza)
- Semáforo no acesso à Rua Duckla de Aguiar, para quem circula pela Av. Gezar sentido Centro.
- Cruzamento das Av. Des. Santos Neves e Nossa Sra Da Penha (sentido praça do Cauê).
- Entrada da Praça do Cauê pela Av Des. Santos Neves (loja da Vivo)
- Rua Clóvis Machado sentido 3° ponte (altura do TRE, deixando livre o acesso à Rua João Batista Parra na Praia do Suá).
- Rua Almirante Soldo X Rua Eurico de Aguiar (proibindo seguir para a Pça do Cauê)
Vias interditadas em Vila Velha
- Terceira Ponte (altura da Rua Sergipe)
- Rua Ceará na altura do posto Moby Dick e também na altura do cruzamento com a Romeno Botelho
- Rua Inácio Fliglno
- Rua Maranhão (altura da Estação de Bombeamento)
- Av. Antônio Ataíde (Altura da Igreja Universal)
- Av. Carioca (Cruzamento com a Av. António Ataíde).