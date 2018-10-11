28 bairros de Cariacica e Serra podem ficar sem água na próxima terça

O abastecimento de água em alguns bairros deserá temporariamente interrompido pela Companhia Espírito Santense de Saneamentona próxima terça-feira (16), das 8h às 19h, para manutenção da rede de distribuição.

A Cesan informa que a ação será para interligar redes e que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.