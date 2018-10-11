A Cesan informa que a ação será para interligar redes e que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.
Confira a lista de bairros
Cariacica
Cariacica Sede
Vila Merlo
Serra
Alterosas
Bicanga
Castelândia
Civit II
Costa Dourada
Costabela
Das Laranjeiras
Enseada Jacaraípe
Estância Monazítica
Feu Rosa
Jardim Atlântico
Lagoa Jacaraípe
Manguinhos
Marbella
Morada de Laranjeiras
Nova Zelândia
Ourimar
Parque Jacaraípe
Parque Residencial Laranjeiras
Portal de Jacaraípe
Praia da Baleia
Praia de Capuba
Residencial Jacaraípe
São Francisco
São João
São Pedro
Vila Nova
Vila Nova de Colares
28 bairros de Cariacica e Serra podem ficar sem água na próxima terça