20 caminhões-tanque vão abastecer postos neste sábado na Grande Vitória

Caminhão com combustível chegando em posto de Cariacica Crédito: Raquel Lopes | Gazeta Online

Sesp) divulgou no início deste sábado (26) que iniciou um processo de recomposição do abastecimento dos postos de combustíveis na Grande Vitória. Em três ações, o secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), Coronel Nylton Rodrigues, explicou que o objetivo é normalizar o abastecimento. Ele disse que 20 caminhões-tanque, que suportam 45 mil litros de combustível, estão sendo utilizados na ação, que vai durar até a meia noite deste sábado (26). A Secretaria de Estado da Segurança Pública () divulgou no início deste sábado (26) que iniciou um processo de recomposição do abastecimento dos postos de combustíveis na Grande Vitória. Em três ações, o secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), Coronel Nylton Rodrigues, explicou que o objetivo é normalizar o abastecimento. Ele disse que 20 caminhões-tanque, que suportam 45 mil litros de combustível, estão sendo utilizados na ação, que vai durar até a meia noite deste sábado (26).

"Fomos em todos os postos nas nossas rodovias estaduais e federais para a liberação de caminhões com carga de produtos essenciais - alimentos, cargas vivas, combustível, remédio, insumos para hospital, gás de cozinha, hospitalar e etc", disse o Coronel. Nylton também afirma que ainda neste domingo (27) será retomada a ação de abastecimento nos postos de gasolina.

"É um processo lento e nós vamos tomando a normalidade aos poucos. Não somos contra o movimento, somos contra e não vamos permitir colocar em risco a sociedade, no sentido dela não ter acesso a alimento, remédio, hospitais correrem perigo com relação aos seus pacientes. Isso não vamos admitir", finalizou.

O Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Alexandre Ramalho, disse que está desde as 5h deste sábado (26) com 200 policiais militares e 60 viaturas empenhadas em todos os pontos de bloqueio na Grande Vitória.

"Em nenhum ponto houve a necessidade do uso da força. Fomos muito bem recebidos em todos os pontos. Temos que atender as necessidades básicas da população porque estamos lidando com vidas", concluiu o Coronel.

COMEMORAÇÃO NOS POSTOS

O marceneiro Paulo Sérgio Souza ficou uma hora na fila, mas conseguiu encher o tanque.

Motoristas comemoram o reabastecimento em posto de Cariacica Crédito: Raquel Lopes | Gazeta Online

A vendedora Jacieli Cristina Machado Rola ficou uma hora na fila. Ela comemorou que conseguiu encher o tanque. Na sexta-feira ela ficou 1h30 na fila e não tinha conseguido abastecer, perdendo um dia de trabalho.