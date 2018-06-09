2.200 pessoas disputam vestibular da Faesa; confira o gabarito

2.200 pessoas fizeram o vestibular da Faesa neste sábado (9) Crédito: Divulgação/Helber Lopes

A manhã deste sábado (9) chuvoso foi de prova para 2.200 pessoas em Vitória e Sooretama. Elas disputaram uma das vagas do vestibular para o segundo semestre na Faesa. Foram 40 questões objetivas e três opções de temas para redação entre eles: "A humanização dos animais e o novo comportamento humano", "Pessoas em situação de rua: uma preocupação de todos", e "O descaso com a população indígena no Brasil". Confira o gabarito no fim da matéria.

A candidata ao curso de Psicologia Franciany M. Krause, foi acompanhada de sua irmã, Cristiane M. Krause, que já faz Engenharia Civil na instituição. "Eu escolhi Psicologia porque eu me interesso muito pela área social e gosto de cuidar das pessoas. E também por causa da área mental, que é a que mais me interessa."

A candidata ao curso de Psicologia Franciany M. Krause, veio acompanhada de sua irmã, Cristiane M. Krause, que já faz Engenharia Civil na FAESA Crédito: Divulgação/Helber Lopes

Mônica dos Santos Nogueira é mãe da candidata ao curso de Design de Moda, Ingrid Nogueira, 17 anos, que ainda cursa o Ensino Médio e veio fazer a prova para testar os conhecimentos. "Ela sempre, desde pequena, teve esse gosto pela Moda, eu respeitei a escolha dela e apoiei."

Segundo o coordenador de Processos Seletivos da FAESA, Ewerton Bortolozo Nunes, o vestibular transcorreu de forma tranquila, sem questões anuladas. "Foram 140 pessoas envolvidas na aplicação das provas, entre fiscais de corredor e apoio de sala". Os cursos mais procurados foram Direito, Psicologia e Odontologia, de acordo com a instituição.

RESULTADO E MATRÍCULA

O resultado final dos aprovados será divulgado na próxima quarta-feira (13), a partir das 17h, e estará separado entre classificados com bolsa e classificados regulares.

O período para matrícula dos aprovados vai de quinta-feira (14) ao dia 20 de junho. No Campus Vitória, o atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados, das 8h às 11h. O Campus Cariacica atende, de segunda a sexta, das 13h às 20h. Já no Polo Sooretama, a matricula é feita às quintas e sextas-feiras, das 14h às 20h, e aos sábados, das 8h às 11h.

O início da convocação de suplentes, em caso de disponibilidade de vagas, acontece no dia 21 de junho, a partir das 12h, via site do Vest FAESA.

GABARITO

1 - C

2 - D

3 - A

4 - B

5 - D

6 - E

7 - A

8 - E

9 - C

10 - A

11 - B

12 - E

13 - A

14 - C

15 - C

16 - E

17 - A

18 - B

19 - C

20 - B

21 - C

22 - D

23 - E

24 - E

25 - D

26 - A

27 - C

28 - B

29 - D

30 - A

31 - B

32 - E

33 - B

34 - D

35 - E

36 - A

37 - B

38 - A

39 - D