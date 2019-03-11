14 toneladas de cigarros falsificados serão destruídos em Vila Velha

14 toneladas de cigarro falsificado foram apreendidas e serão destruídas nesta terça-feira Crédito: Reprodução/Receita Federal

De acordo com Anna Paula Cabral Guerzet, auditora fiscal da Receita Federal, a carga, que contém 497 mil maços de cigarro, chegou sem comprovação de regular importação e será levada às 8h para o local em que será destruída, onde deve chegar apenas por volta das 9h30, devido ao tamanho do caminhão e da necessidade de acompanhamento não só por agentes da Receita, como também pelas polícias.

"A carga é valiosa, fácil de vender, por isso é necessário o cuidado especial. Os cigarros serão amassados por um trator que passará por cima e depois serão enterrados, cobertos por materiais como argila. O procedimento será realizado de uma só vez e não haverá incineração, por conta do gás tóxico que o produto libera", relatou.