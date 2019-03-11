14 toneladas de cigarros falsificados serão destruídos em Vila Velha

Uma carga de 14 toneladas de cigarros paraguaios falsificados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Viana, no dia 9 de janeiro, e será destruída nesta terça-feira (12), a partir das 8h, em Vila Velha. O produto fruto de contrabando está sob custódia da Receita Federal (RF) e armazenado na sede da Polícia Federal (PF), também no município canela-verde, que detém armazém apto ao depósito da mercadoria.
De acordo com Anna Paula Cabral Guerzet, auditora fiscal da Receita Federal, a carga, que contém 497 mil maços de cigarro, chegou sem comprovação de regular importação e será levada às 8h para o local em que será destruída, onde deve chegar apenas por volta das 9h30, devido ao tamanho do caminhão e da necessidade de acompanhamento não só por agentes da Receita, como também pelas polícias.
"A carga é valiosa, fácil de vender, por isso é necessário o cuidado especial. Os cigarros serão amassados por um trator que passará por cima e depois serão enterrados, cobertos por materiais como argila. O procedimento será realizado de uma só vez e não haverá incineração, por conta do gás tóxico que o produto libera", relatou.
O procedimento para eliminar o produto do crime será iniciado após operação do Centro Nacional de Cães de Faro, que terá a finalidade de vistoriar o conteúdo do caminhão e verificar se há droga escondida. A destruição será então concluída pela Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Ltda. (CTRVV), no bairro Jabaeté.