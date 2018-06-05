12 mil pessoas brigam na Justiça por acesso à saúde no ES

Iarley, 11, tem uma fissura na face e precisa de cirurgia que não é oferecida pelo SUS; caso foi parar na Justiça Crédito: Guilherme Ferrari

O que fazer diante das dificuldades de acesso aos serviços públicos de saúde? Em busca desse direito, diversos capixabas resolveram recorrer à Justiça. Mais de 12 mil processos estão no aguardo de uma resolução no judiciário do Estado.

Desses, 7.213 são de tratamento médico-hospitalar, entre pedidos de consultas médicas com especialistas, exames, cirurgias e leitos de internação, e 4.957 são processos para o fornecimento de medicamentos, muitos deles de alto custo.

A situação, em menos de uma década, piorou muito. Em 2011, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), haviam 2.453 processos de saúde contra o Estado. Em 2017, já eram 10.860.

Um dos casos que chegou à Justiça é o de Iarley Bermudes, de 11 anos, que nasceu com uma fissura atípica na face. Ele precisa fazer uma cirurgia para desobstruir os canais lacrimais, procedimento que custa R$ 10 mil, dinheiro que a família não tem. Como o procedimento é oferecido em um hospital particular de Vitória, mas não é na rede pública, a família de Iarley buscou atendimento na Defensoria Pública do Espírito Santo. Em 25 de maio, uma decisão judicial determinou que o Estado arque com os custos.

A cirurgia é fundamental para que meu filho possa continuar sua jornada de ter uma vida saudável, explica o pai de Iarley, Wesley de Oliveira.

A Justiça determinou que o Estado cumprisse com a decisão em um prazo de cinco dias, porém, já se passaram 11 e o procedimento ainda não foi aprovado pelo Estado. A Sesa informou que está adotando as devidas providências para a compra da cirurgia.

Outro caso é o da moradora de Vila Velha Laiane Moreira Vila Flor, que não conseguiu esperar a decisão da Justiça. Viajou para Belo Horizonte (MG) em busca de tratamento médico o filho Vicente Moreira Vila Flor, 3, que tem microcefalia. Vicente precisa de acompanhamento com médico com geneticista e psiquiatra.

Estou esperando desde agosto para que o Estado faça alguma coisa. Preciso saber o que está acontecendo com meu filho para buscar o tratamento específico, desabafa.

MAIS PEDIDOS

De acordo com a defensora Pilar Silva Nunes, que atua no núcleo cível de saúde da Defensoria Pública do Espírito Santo, desde o início do ano, é perceptível o aumento de pedidos de acesso a serviços de saúde, principalmente marcação de consultas com médicos ortopedistas, oftalmologistas e psiquiatras na Grande Vitória.

Hoje acontece o aumento do número de pedidos de consulta. Os pacientes saem do posto com o pedido e não conseguem marcar. Deixam o nome como se fosse uma lista de espera e não tem retorno, relata a defensora.

Ainda segundo Pilar, é comum a Defensoria Pública ajuizar ações com pedido de liminar para obter vagas em leitos de hospitais. São pessoas que estão nas unidades de saúde ou de pronto atendimento que precisam de uma vaga na UTI ou transferir para um leito de especial. Eles pedem a vaga, só que muitas vezes a Sesa não consegue atender essa demanda e os pacientes recorrem à Defensoria.

Doutora em Bioética e coordenadora do doutorado em Direito da FDV, Elda Bussinguer observa que as pessoas, atualmente, têm uma percepção melhor de seus direitos, incluindo o de acesso à saúde, e que, conforme prevê a Constituição, cabe ao Estado garanti-los. Em tese, a judicialização é uma ampliação da noção do próprio direito e do dever do Estado.

No entanto, o Estado não consegue corresponder a todas as demandas, como constata o professor da Ufes Cláudio Jannotti da Rocha, porque há um limite financeiro de investimentos para que outras áreas, igualmente importantes como Educação e Segurança, não deixem de ser atendidas.

TRIBUNAL CONTA COM MÉDICOS E FARMACÊUTICOS

Para auxiliar os juízes, o Tribunal de Justiça (TJ-ES) criou um Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), composto por médicos e farmacêuticos, que é consultado toda vez que os magistrados consideram necessário para dar sustentação a uma decisão referente às demandas da saúde.

Atualmente, o NAT conta com oito profissionais de saúde, mas há uma perspectiva de aumentar o quadro, ainda este ano, em razão do grande volume de ações na Justiça, embora nem todas precisem do assessoramento.

No ano passado, o núcleo emitiu 2.791 pareceres, e, em 2018, até o dia de ontem, foram 1.116. A média de pareceres, desde a criação do núcleo em 2011, gira em torno de 25% das ações, segundo reportagem especial de A GAZETA sobre a judicialização na saúde publicada no início do ano.

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