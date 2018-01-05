11º dia de greve começa com confusão na Serra

Em imagens enviadas por um internauta do Gazeta Online, é possível ver alguns seletivos em frente a saída da garagem e a presença de policiais militares Crédito: Tiago Pina

A manhã desta sexta-feira (05) começou com um princípio de confusão na Viação Serrana, na Serra. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Edson Bastos, um gerente da empresa queria que todos os ônibus saíssem para as ruas, não apenas os 70% determinados pela Justiça em horário de pico.

"O que sei é que o gerente da garagem chamou todo mundo e queria que todo mundo saísse. E o diretor do sindicato falou que não, que era só 70%. O gerente falou que a greve não tem mais necessidade, mas não é assim. O trabalhador tem direito à greve", afirmou.

Bastos criticou a liminar da Justiça. "Esse foi um dos erros da liminar. Se você deixar a critério do trabalhador, o patrão põe pressão em cima do trabalhador. Se o patrão falar que você vai sair com esse carro, claro que o trabalhador vai sair. Se ele não sair, depois fica marcado e é mandado embora. É uma situação complicada. Por isso que eu questiono a liminar desde o começo, porque ela tem multa para o trabalhador, mas tinha que ter multa para o patrão. Tem empresa que bota para a rua os 70% e não recolhe os 20% (fora do horário de pico)", reclama.

Ainda de acordo com o presidente do sindicato, a situação na Viação Serrana já foi contornada.

Situação normalizada na entrada da Viação Serrana Crédito: Eduardo Dias

FINAL DE SEMANA

Ao contrário do último final de semana, quando a Justiça determinou que 100% da frota circulasse por conta do réveillon, neste final de semana Bastos disse que a quantidade de ônibus será a mesma da greve: 70% em horário de pico e 50% fora desse período.

Com informações de Eduardo Dias

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Viação Serrana Ltda afirmou que não houve coação, nem pressão por parte da empresa para que os colaboradores saíssem com os ônibus da garagem. "Na parte da manhã aconteceu uma reunião em que os próprios colaboradores, por livre arbítrio, e contrários à greve, quiseram retornar para os seus postos de trabalho e foram impedidos por integrantes do Sindirodoviários."