É verdade que policial militar tentou se jogar da Terceira Ponte?

O policial militar Wallace Ferreira esclareceu nas redes sociais que não está em Vitória. Ele explicou que está trabalhando em Brasília Crédito: Reprodução/Facebook

Está circulando nas redes sociais uma mensagem dizendo que um policial militar, identificado como soldado Pereira, teria causado o nó no trânsito da Grande Vitória na tarde desta terça-feira (12), pois seria a pessoa que tentou se jogar da Terceira Ponte. No entanto, o próprio PM compartilhou um vídeo no Facebook para dizer que a informação é falsa.

Estou aqui para falar que eu estou bem, em Brasília, trabalhando desde 8h da manhã. Não estou em Vitória. Estão tentando me matar antes da hora, mas não vai ser assim não. Graças a Deus estou muito bem e feliz, disse o soldado Wallace Pereira.

O vídeo do Wallace esclarecendo o boato foi compartilhado na noite desta terça-feira (12) e já tem mais de 1,2 mil visualizações.

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"UMA MENTIRA TOMA UMA PROPORÇÃO GIGANTE"

Na tarde desta quarta-feira (13), ele usou as redes sociais novamente para dizer que as mensagens compartilhadas de que ele tentou se jogar da ponte são falsas. Como eu já tinha falado anteriormente, uma fake news aconteceu ontem. É um fato lastimável o que acontece. Uma mentira propagada toma uma proporção gigante. Mas graças a Deus eu tenho uma força e uma fé em Deus muito boa, e isso para mim é irrelevante, desabafou.