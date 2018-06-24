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Descaso

À procura de DML, funerária roda por 8 horas com corpo em carro no ES

A funerária passou por três cidades diferentes até que fosse recebida

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 23:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 23:24
Motociclista morre em acidente em Castelo Crédito: Gazeta Online
Uma funerária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficou "vagando" por oito horas até que um Departamento Médico Legal (DML) recebesse o corpo do farmacêutico José Carlos Sant'Anna, que morreu em acidente na manhã deste sábado (23). A funerária, que retirou o corpo no local do acidente em Castelo por volta de 11h, precisou percorrer muitos quilômetros até que o problema fosse resolvido em Vitória, apenas por volta de 20h.
De acordo com Eni Araújo, funcionária da funerária, após o acidente, o corpo foi encaminhado para o DML de Cachoeiro, mas não foi recebido por falta de médico no local. "Nós fomos, então, a uma delegacia em Venda Nova do Imigrante e explicamos a situação. O delegado enviou um documento pedindo que o DML de Vitória recebesse. Chegando aqui, falaram que não iam atender. E como eu volto com o corpo? E a família dessa pessoa?", disse indignada. 
A esposa de José acompanhou todo o processo e está desesperada. "Ela está em nosso carro, gritando. Está comigo desde a hora que retiramos o corpo. Não sabe o que fazer. É uma falta de respeito com os familiares".
A funcionária alega que o rabecão de Cachoeiro - que faz a retirada dos corpos - está quebrado. Por isso, as funerárias do município fazem o serviço. "É um descaso. A sorte dos que morrem é que as funerárias dão apoio. Nós sempre nos deslocamos até o local para retirar o corpo. Em Cachoeiro ficamos mofando, pois nunca tem rabecão. A situação em nosso Estado é de calamidade", finaliza Eni.
OUTRO LADO
Questionada sobre a ausência de rabecão no município de Cachoeiro, a Polícia Civil respondeu que trabalha para garantir todos os serviços em funcionamento à população. A nota diz, ainda, que o curso de formação dos médicos legistas foi finalizado e os profissionais foram localizados nas unidades, de acordo com as demandas já mapeadas pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC). O governo do Estado também autorizou o novo concurso público para diversos cargos, dentre eles o de médico legista e o processo se encontra em andamento.

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