À procura de DML, funerária roda por 8 horas com corpo em carro no ES

Motociclista morre em acidente em Castelo Crédito: Gazeta Online

Uma funerária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficou "vagando" por oito horas até que um Departamento Médico Legal (DML) recebesse o corpo do farmacêutico José Carlos Sant'Anna, que morreu em acidente na manhã deste sábado (23). A funerária, que retirou o corpo no local do acidente em Castelo por volta de 11h, precisou percorrer muitos quilômetros até que o problema fosse resolvido em Vitória, apenas por volta de 20h.

De acordo com Eni Araújo, funcionária da funerária, após o acidente, o corpo foi encaminhado para o DML de Cachoeiro, mas não foi recebido por falta de médico no local. "Nós fomos, então, a uma delegacia em Venda Nova do Imigrante e explicamos a situação. O delegado enviou um documento pedindo que o DML de Vitória recebesse. Chegando aqui, falaram que não iam atender. E como eu volto com o corpo? E a família dessa pessoa?", disse indignada.

A esposa de José acompanhou todo o processo e está desesperada. "Ela está em nosso carro, gritando. Está comigo desde a hora que retiramos o corpo. Não sabe o que fazer. É uma falta de respeito com os familiares".

A funcionária alega que o rabecão de Cachoeiro - que faz a retirada dos corpos - está quebrado. Por isso, as funerárias do município fazem o serviço. "É um descaso. A sorte dos que morrem é que as funerárias dão apoio. Nós sempre nos deslocamos até o local para retirar o corpo. Em Cachoeiro ficamos mofando, pois nunca tem rabecão. A situação em nosso Estado é de calamidade", finaliza Eni.

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