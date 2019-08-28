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Caminhonete desgovernada

É grave estado de saúde de pedestre atropelado na calçada em Vila Velha

O motorista do veículo e o pedestre foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Carro chegou a invadir uma loja de material de construção, em Aribiri

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 16:33
Com a batida, o volante se desprendeu do veículo e o motorista foi arremessado da caminhonete Crédito: Paulo Cordeiro/ TV Gazeta
Depois de ser atingido por uma caminhonete desgovernada, na manhã desta quarta-feira (28), o pedestre atropelado, o vendedor Marcelo Pansiere Correia, de 50 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital São Lucas, em Vitórias, em estado grave. O acidente ocorreu no bairro Aribiri, em Vila Velha. O motorista da caminhonete também ficou ferido e foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
Segundo um amigo da família, Marcelo sofreu hemorragia interna, já que vários órgãos foram atingidos com o impacto da batida. A equipe médica conseguiu estancar, mas a vítima precisou receber uma transfusão de sangue.
Ainda de acordo com o amigo da família, Marcelo passou por várias cirurgias e corre o risco de não voltar a andar. Ele teve diversas fraturas, a maioria delas no quadril, na bexiga e nas pernas. Ainda durante a cirurgia, que levou horas, os médicos tentaram salvar os órgãos.
> Homem cai de parapente no Morro do Moreno em Vila Velha
A esposa de Marcelo, Lucena Maria da Silva, contou que passou mal ao receber a notícia do acidente. “Me chamaram dizendo que houve alguma coisa com Marcelo, eu fiquei desesperada porque ele não tem a saúde boa. Perguntei o que houve e me disseram que ele foi atropelado. Eu passei mal."
Marcelo sofre de doença pulmonar. Eles temem que o problema se agrave com o atropelamento.
O ACIDENTE
O motorista perdeu o controle da caminhonete, atropelou o vendedor, de 50 anos, que estava na calçada, e invadiu uma loja de material de construção, na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Aribiri, em Vila Velha. Com a batida, o motorista e o volante caíram fora do veículo. 
À TV Gazeta, testemunhas disseram que, no momento em que o motorista fazia a curva, a porta da caminhonete se abriu e o motorista teria soltado o volante na tentativa de fechar a porta, hora em que o veículo seguiu direto para a parede do estabelecimento.
Carro desgovernado atropela pedestre na calçada Crédito: Internauta/Via WhatsApp
Com a batida, o volante se desprendeu do veículo e o motorista foi arremessado da caminhonete. Ele, que também ficou ferido, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.
De acordo com a TV Gazeta, quando o acidente aconteceu, os funcionários da loja chegavam para trabalhar. A loja foi isolada pelo dono como forma de precaução. Com a força da batida, uma das colunas localizada entre as portas afundou deixando as ferragens expostas.
Após o acidente, o trânsito ficou parado já que a rua foi interditada pela Guarda Municipal de Vila Velha para caminhonete ser retirada por um guincho. 
Carro desgovernado invade calçada e atropela pedestre em Vila Velha
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