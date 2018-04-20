'Ganhei mais uma filha', diz agente da PRF que salvou bebê em Viana

A mãe do bebê, Cristiane Rodrigues Alvarenga de Souza e o agente policial Luiz Carlos Quintela Crédito: Marcelo Prest

agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Luiz Carlos Quintela, que salvou a vida da pequena Nathália Alvarenga de Oliveira, na manhã de quarta-feira (18), em Viana. Uma vida que poderia ter terminado de forma trágica ganhou nova chance graças aoNathália Alvarenga de Oliveira, na manhã de quarta-feira (18), em Viana.

Em entrevista ao Gazeta Online, a mãe da menina, Cristiane Rodrigues Alvarenga de Souza, de 32 anos, explicou que tinha dado mamadeira à filha, quando a colocou na cama. Ela percebeu que a menina estava engasgando. "Comecei a perceber que ela tava ficando roxa e pedi a minha irmã para ajudar. Ela pediu pra eu ligar para o Samu e eu falei com ela que não precisava ligar, que era pra gente correr porque eu estava nervosa", disse.

Um vizinho auxiliou no resgate e levaria a família ao Pronto Socorro de Alto Lage. Mas, antes de chegar ao local, Cristiane pediu para que ele parasse em um posto da PRF, onde Nathália recebeu os primeiros socorros. "Primeiramente agradeço a Deus, e depois a ele (o agente). Se não fosse ele, acho que minha filha não estaria em meus braços hoje", finalizou.





REENCONTRO

Na tarde desta quinta-feira (19), um dia após o incidente, o agente reencontrou a família, em Viana. Ele contou que tinha acabado de chegar ao trabalho, quando Cristiane apareceu com a filha. "Felizmente, a equipe estava de prontidão. Eu havia acabado de chegar para assumir o plantão", contou.

Para salvar a vida da menina, ele fez a Manobra de Heimlichm, que desobstruiu as vias aéreas da pequena. "A gente conseguiu intervir por meio da manobra. Felizmente obtivemos sucesso, tendo um final feliz".





O policial, que é pai de duas crianças, disse que salvar a vida de uma criança é indescritível. Ele afirma que ganhou uma nova filha.

"Para a gente que é pai é uma sensação que não cabe. Saber que você pode agir para ajudar alguém, principalmente uma criança, que tem a vida toda pela frente. A gente se sente pai novamente. É muito gratificante. Não tem nada que pague no mundo", finalizou.

O CASO

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do posto de Viana salvaram a vida de uma bebê de dois meses de idade na noite desta quarta-feira (18). Desesperada, a mãe da criança procurou a unidade operacional da PRF no município pois a filha estava engasgada e, aparentemente, sem respirar.

Os policiais que estavam no local realizaram a desobstrução das vias aéreas superiores da menina, fazendo com que a criança voltasse a respirar.

Após o socorro inicial, os policiais encaminharam a bebê ao Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, em Cariacica, para os demais cuidados.

PRF prestou socorro e salvou vida de bebê em Viana nesta quarta-feira (18) Crédito: Divulgação/ PRF-ES

Com informações de Raquel Lopes