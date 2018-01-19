'Atitude de Mafra é desespero', diz advogado da família de Milena

Renan Sales, advogado da família da médica Milena Gottardi Crédito: Carlos Alberto Silva

Ele pediu que o magistrado fosse retirado do caso. O advogado Renan Sales, que atua no caso Milena Gottardi como assistente de acusação, afirmou que a atitude da defesa do policial civil Hilário Frasson, Homero Mafra, de pedir o afastamento do juiz que conduz os trabalhos é "desesperada". O advogado Homero Mafra acusou o juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, de ser parcial não só na realização das audiências, mas também na condução do processo.

"A gente respeita eventuais posicionamentos jurídicos, mas não pode concordar com a defesa do acusado Hilário. Não há justificativa nenhuma para arguir a suspeição do magistrado", afirmou Sales.

Ele completou dizendo que a postura de Homero Mafra parece "desesperada". "É uma postura de quem não vê saída jurídica eficiente para demonstrar a inocência do seu cliente", afirmou.

Mafra apontou, por exemplo, que foi aplicada a este processo uma "celeridade excessiva" que não é adotada em relação a outros processos que tramitam na mesma vara. Segundo Mafra, as audiências desta terça-feira (16) e quarta-feira (17) foram "difíceis" em decorrência das atitudes do juiz. "Várias intervenções tiveram que ser feitas pela defesa durante a audiência. Tivemos que pedir, várias vezes, que fosse corrigida a transcrição das perguntas. E foi exatamente por esses incidentes que a audiência foi dura, em decorrência da forma de condução do magistrado", relatou.

MAGISTRADOS

Nesta sexta-feira (19), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), maior entidade representativa da magistratura brasileira, manifestou apoio ao juiz Marcos Pereira Sanches, responsável pelo julgamento dos seis envolvidos no caso Milena Gottardi.

Para a AMB, que conta com mais de 14 mil juízes associados, Marcos Pereira Sanches "sempre demonstrou ser um juiz digno, probo, honrado, exemplo de magistrado não apenas para o estado do Espírito Santo, mas para o Brasil".