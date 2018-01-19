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Caso Milena Gottardi

'Atitude de Mafra é desespero', diz advogado da família de Milena

'É uma postura de quem não vê saída jurídica eficiente para demonstrar a inocência do seu cliente', afirmou o advogado Renan Sales
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 19:09

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 19:09

Renan Sales, advogado da família da médica Milena Gottardi Crédito: Carlos Alberto Silva
O advogado Renan Sales, que atua no caso Milena Gottardi como assistente de acusação, afirmou que a atitude da defesa do policial civil Hilário Frasson, Homero Mafra, de pedir o afastamento do juiz que conduz os trabalhos é "desesperada". O advogado Homero Mafra acusou o juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, de ser parcial não só na realização das audiências, mas também na condução do processo. Ele pediu que o magistrado fosse retirado do caso
"A gente respeita eventuais posicionamentos jurídicos, mas não pode concordar com a defesa do acusado Hilário. Não há justificativa nenhuma para arguir a suspeição do magistrado", afirmou Sales.
Ele completou dizendo que a postura de Homero Mafra parece "desesperada". "É uma postura de quem não vê saída jurídica eficiente para demonstrar a inocência do seu cliente", afirmou.
Mafra apontou, por exemplo, que foi aplicada a este processo uma "celeridade excessiva" que não é adotada em relação a outros processos que tramitam na mesma vara. Segundo Mafra, as audiências desta terça-feira (16) e quarta-feira (17) foram "difíceis" em decorrência das atitudes do juiz. "Várias intervenções tiveram que ser feitas pela defesa durante a audiência. Tivemos que pedir, várias vezes, que fosse corrigida a transcrição das perguntas. E foi exatamente por esses incidentes que a audiência foi dura, em decorrência da forma de condução do magistrado", relatou.
MAGISTRADOS
Nesta sexta-feira (19), a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), maior entidade representativa da magistratura brasileira, manifestou apoio ao juiz Marcos Pereira Sanches, responsável pelo julgamento dos seis envolvidos no caso Milena Gottardi.
Para a AMB, que conta com mais de 14 mil juízes associados, Marcos Pereira Sanches "sempre demonstrou ser um juiz digno, probo, honrado, exemplo de magistrado não apenas para o estado do Espírito Santo, mas para o Brasil".
 

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