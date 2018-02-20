'Achei que era tiro', diz modelo sobre confusão em cinema de Vitória

Modelo Myllena Borel Crédito: Arquivo Pessoal

"Nossa! Eu não tinha nada a ver com a história. Sobrou pra mim e para uma amiga minha do lado. Deram um banho de refrigerante na minha amiga. Uma loucura naquele cinema. Eu fui correr, porque achei que era tiro, estava assustada, e caí daquela escada até lá embaixo", relata a jovem.

De acordo com a modelo, ela ficou com medo de acontecer algo pior. "Quando eu saí correndo, meu pé virou e eu caí de cara. Fiquei com o rosto todo vermelho. Não me machuquei gravemente, só fiquei cheia de vermelho", afirma.

E continuou: "Fiquei até quase meia-noite conversando com o pessoal do cinema. Você não imagina uma situação dessa no cinema. Você não tem noção da loucura. Saí de lá para chamar alguém e caí rolando".

O CASO

Gazeta Online para contar a sua versão da história. Na manhã desta terça-feira (20), uma das mulheres envolvidas na confusão entrou em contato com a equipe dopara contar a sua versão da história. Veja o relato