'Achei que era tiro', diz modelo sobre confusão em cinema de Vitória

A confusão na sessão das 19h10 do filme "50 Tons de Liberdade" nesta segunda-feira (19), em um shopping de Vitória, não atingiu apenas as pessoas envolvidas na briga. A modelo Myllena Borel, 22 anos, conta que caiu da escada do cinema e ficou com o rosto vermelho no meio do tumulto.
"Nossa! Eu não tinha nada a ver com a história. Sobrou pra mim e para uma amiga minha do lado. Deram um banho de refrigerante na minha amiga. Uma loucura naquele cinema. Eu fui correr, porque achei que era tiro, estava assustada, e caí daquela escada até lá embaixo", relata a jovem.
De acordo com a modelo, ela ficou com medo de acontecer algo pior. "Quando eu saí correndo, meu pé virou e eu caí de cara. Fiquei com o rosto todo vermelho. Não me machuquei gravemente, só fiquei cheia de vermelho", afirma.
E continuou: "Fiquei até quase meia-noite conversando com o pessoal do cinema. Você não imagina uma situação dessa no cinema. Você não tem noção da loucura. Saí de lá para chamar alguém e caí rolando".
O CASO
Na manhã desta terça-feira (20), uma das mulheres envolvidas na confusão entrou em contato com a equipe do Gazeta Online para contar a sua versão da história. Veja o relato.
Por meio de nota, a Rede Cinemark informa que uma discussão entre clientes por causa de lugares marcados levou à interrupção de uma sessão de 'Cinquenta Tons de Liberdade' na noite desta segunda-feira, 19 de fevereiro, no Shopping Vitória. "No momento em que a gerente do complexo tomou conhecimento do fato, solicitou a presença dos seguranças do shopping, que retiraram da sala as pessoas que causaram o tumulto. O filme foi reiniciado, e os clientes que optaram por deixar a sessão receberam cortesia para voltar em outra data. A Rede lamenta o ocorrido", finaliza.