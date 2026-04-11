Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada

Ao longo dos 14 quilômetros do percurso da Romaria dos Homens, tradicional evento da Festa da Penha — o maior evento religioso do Espírito Santo —, a devoção da família de Cythia Nascimento, de 37 anos, ganhou um brilho especial. Eles chamaram a atenção durante a caminhada de fé neste sábado (11) com uma imagem de Nossa Senhora da Penha em crochê e iluminada, levada em uma mochila adaptada, que se tornou o símbolo de uma graça alcançada.
Há mais de uma década, a artesã e seu marido, Stive Halls Oliveira, participam da festividade. Mais recentemente, a romaria ganhou a companhia dos filhos Wiliian Oliveira, 20, e Benjamin Oliveira, de 8 anos.
A iniciativa de criar a mochila foi uma homenagem de Cynthia ao marido, que, assim como ela, é profundamente devoto. O gesto nasceu de um momento de fé intensa: durante dois anos, o casal pediu a intercessão da santa para que ela conseguisse engravidar de seu segundo filho.
Com a conquista da graça, a confecção da Santa para a mochila tornou-se a forma encontrada pela artesã para expressar sua gratidão eterna.
A manutenção do objeto é um ritual anual da família, que faz questão de trocar as luzes da mochila a cada nova festa, garantindo que a imagem siga iluminada durante todo o percurso.
O trajeto não é feito de forma isolada; o Stive carrega a mochila enquanto é acompanhado de perto pelo filho mais novo, Benjamin, que assim como os pais é muito devoto de Nossa Senhora.
Para Stive, o propósito da caminhada em família na romaria é a gratidão pela saúde e pela harmonia do lar. "É agradecer a Nossa Senhora pela família, né? Não um pedido assim em comum, mas pela saúde, pela união da minha família sempre".
Trajeto
A Romaria dos Homens é um dos pontos altos da Festa da Penha, um dos maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, realizado desde 1570 no Espírito Santo. Ao todo são 14 quilômetros de peregrinação que, apesar do nome, também conta com a participação de mulheres, crianças e idosos. Neste ano, o tema da festa, “Fazei de nós instrumentos da Paz”, simboliza o acolhimento, a maternidade e a proteção da santa padroeira do Estado.