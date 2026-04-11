Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada

Ao longo dos 14 quilômetros do percurso da Romaria dos Homens, tradicional evento da Festa da Penha — o maior evento religioso do Espírito Santo —, a devoção da família de Cythia Nascimento, de 37 anos, ganhou um brilho especial. Eles chamaram a atenção durante a caminhada de fé neste sábado (11) com uma imagem de Nossa Senhora da Penha em crochê e iluminada, levada em uma mochila adaptada, que se tornou o símbolo de uma graça alcançada.

Há mais de uma década, a artesã e seu marido, Stive Halls Oliveira, participam da festividade. Mais recentemente, a romaria ganhou a companhia dos filhos Wiliian Oliveira, 20, e Benjamin Oliveira, de 8 anos.

A iniciativa de criar a mochila foi uma homenagem de Cynthia ao marido, que, assim como ela, é profundamente devoto. O gesto nasceu de um momento de fé intensa: durante dois anos, o casal pediu a intercessão da santa para que ela conseguisse engravidar de seu segundo filho.

Com a conquista da graça, a confecção da Santa para a mochila tornou-se a forma encontrada pela artesã para expressar sua gratidão eterna.

A manutenção do objeto é um ritual anual da família, que faz questão de trocar as luzes da mochila a cada nova festa, garantindo que a imagem siga iluminada durante todo o percurso.

O trajeto não é feito de forma isolada; o Stive carrega a mochila enquanto é acompanhado de perto pelo filho mais novo, Benjamin, que assim como os pais é muito devoto de Nossa Senhora.

Para Stive, o propósito da caminhada em família na romaria é a gratidão pela saúde e pela harmonia do lar. "É agradecer a Nossa Senhora pela família, né? Não um pedido assim em comum, mas pela saúde, pela união da minha família sempre".

Trajeto