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Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória

Os romeiros irão sair da Catedral Metropolitana às 7h30. Confira ruas e avenidas que serão interditadas
Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

09 abr 2026 às 17:34

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 17:34

2017 - Romaria dos Ciclistas - 11ª Procissão Fotográfica - Faesa
Ruas e avenidas de Vitória serão interditadas para a Romaria dos Ciclistas, na segunda-feira (13) Crédito: Taynara Nascimento / 11ª Procissão Fotográfica - Faesa
A Romaria dos Ciclistas, que faz parte da celebração da tradicional Festa da Penha, padroeira do Espírito Santo, vai mudar o trânsito em Vitória na manhã da próxima segunda-feira (13). Confira o que muda e programe-se: 

Centro

Os romeiros irão sair da Catedral Metropolitana de Vitória às 7h30. As vias interditadas serão:
  • Rua Dionísio Rosendo
  • Imediações da Praça Costa Pereira
  • Rua Marcellino Duarte

Avenida Beira-Mar

Os romeiros irão seguir pela Avenida Beira-Mar, no trecho da Rua do Lazer, entre o Centro de Vitória e o Hospital São Lucas. Mesmo com a passagem dos ciclistas, o serviço continuará funcionando normalmente na região e não haverá nenhuma alteração no trânsito.
Já entre os bairros Ilha de Santa Maria e Praia do Suá, a via será totalmente interditada de forma temporária para a passagem dos ciclistas. A Guarda Municipal destacou que, por volta de 8h30, o trânsito estará liberado na região.

Enseada do Suá

Ainda na capital, os romeiros irão percorrer a a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Praça do Papa, que também será interditada de forma total temporariamente. Após isso, os ciclistas irão acessar a Rua Clóvis Machado, na altura do Palácio do Café, até chegarem à Terceira Ponte para seguirem até a Prainha, em Vila Velha.
A Guarda Municipal informou que equipes estarão em todos os pontos para garantir a fluidez das vias. Também orientou que os condutores evitem passar pela orla durante o período de interdições e utilizem vias alternativas:
  • Avenida Vitória
  • Reta da Penha
  • Avenida Fernando Ferrari
  • Rodovia das Paneleiras 

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