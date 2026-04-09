Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória

Ruas e avenidas de Vitória serão interditadas para a Romaria dos Ciclistas, na segunda-feira (13) Crédito: Taynara Nascimento / 11ª Procissão Fotográfica - Faesa

A Romaria dos Ciclistas, que faz parte da celebração da tradicional Festa da Penha, padroeira do Espírito Santo, vai mudar o trânsito em Vitória na manhã da próxima segunda-feira (13). Confira o que muda e programe-se:

Centro

Os romeiros irão sair da Catedral Metropolitana de Vitória às 7h30. As vias interditadas serão:

Rua Dionísio Rosendo



Imediações da Praça Costa Pereira

Rua Marcellino Duarte



Avenida Beira-Mar

Os romeiros irão seguir pela Avenida Beira-Mar, no trecho da Rua do Lazer, entre o Centro de Vitória e o Hospital São Lucas. Mesmo com a passagem dos ciclistas, o serviço continuará funcionando normalmente na região e não haverá nenhuma alteração no trânsito.

Já entre os bairros Ilha de Santa Maria e Praia do Suá, a via será totalmente interditada de forma temporária para a passagem dos ciclistas. A Guarda Municipal destacou que, por volta de 8h30, o trânsito estará liberado na região.

Enseada do Suá

Ainda na capital, os romeiros irão percorrer a a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Praça do Papa, que também será interditada de forma total temporariamente. Após isso, os ciclistas irão acessar a Rua Clóvis Machado, na altura do Palácio do Café, até chegarem à Terceira Ponte para seguirem até a Prainha, em Vila Velha.

A Guarda Municipal informou que equipes estarão em todos os pontos para garantir a fluidez das vias. Também orientou que os condutores evitem passar pela orla durante o período de interdições e utilizem vias alternativas: