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Padroeira do ES

Festa da Penha: Santa Iluminada é acesa em Vila Velha, Serra e Cariacica

Imagens de Nossa Senhora da Penha com 17 metros e mais de 100 mil lâmpadas foram acesas neste sábado (30); saiba os locais em que estruturas estão instaladas

Publicado em 30 de Março de 2024 às 20:17

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

30 mar 2024 às 20:17
Festa da Penha 2024: acendimento da Santa Iluminada em Vila Velha
Uma das imagens iluminadas de Nossa Senhora da Penha foi instalada na orla da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Jaqueline Vianna
As tradicionais Santas Iluminadas, imagens de Nossa Senhora da Penha de 17 metros de altura, foram acesas na noite deste sábado (30), marcando a abertura da edição de 2024 da Festa da Penha, que começa neste domingo (31). As estruturas gigantes representando a padroeira do Espírito Santo estão instaladas em três pontos da Grande Vitória, em Vila Velha, Serra e Cariacica.
Projetadas pelo artista Mario Gallerani, elas contam com mais de 100 mil lâmpadas, cada uma. As imagens estarão disponíveis para visitação do público até o dia 8 de abril, dia da padroeira, nos seguintes pontos:
  • Vila Velha: na orla da Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat;
  • Serra: na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe;
  • Cariacica: Nova Orla de Cariacica, em frente ao Restaurante Maré.
"Cada romeiro leva consigo um sonho, uma chama de amor pelos seus irmãos, pela fé em Jesus e em Maria. Nada mais justo do que homenageá-los, ao mesmo tempo que rogamos que Nossa Senhora das Alegrias caminhe conosco, nos mostrando a direção e espalhando sua doçura de mãe”, destaca o guardião do Convento da Penha, frei Djalmo Fuck.

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Festa da Penha

A 454ª edição da Festa da Penha vai contar com 50 missas, mais de 10 romarias, além de 10 atrações noturnas. Durante os nove dias do evento, entre 31 de março e 8 de abril, a expectativa é que 2,5 milhões de fiéis rendam homenagens à padroeira do Espírito Santo, no Convento da Penha e no Parque da Prainha, em Vila Velha. Veja, abaixo, a programação completa.

Confira a programação completa

  • 31 DE MARÇO (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás!
  • 5h, 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
  • 7h30 – Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento 
  • 15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento
  • 16h – Missa de abertura da Festa da Penha, no Campinho do Convento
  • 18h – Concerto da Penha - Campinho do Convento
  • 1º DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Contigo pelo caminho, Santa Maria vai!
  • 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
  • 15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento
  • 16h – Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Área pastoral: Serrana)
  • 19h30 – Espetáculo as 7 Alegrias de Maria – Campinho do Convento
  • 2 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar!
  • 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
  • 15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento
  • 16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento (Área pastoral: Cariacica/Viana)
  • 19h30 – Bênção para os Casais no Campinho do Convento, com Padre Diego Carvalho e Suely Façanha
  • 3 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Luta por um mundo novo de unidade e paz!
  • 7h, 9h e 11h – Missas no Campinho do Convento
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
  • 15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento
  • 16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento (Área pastoral: Benevente)
  • 19h30 – Noite Mariana: Canções de Amor e Fé, com Padre Joãozinho e orquestra de violões Cordas & Acordes (maestro Hugo Leonardo) - Campinho do Convento
  • 4 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Lembra que abres caminho, outros te seguirão!
  • 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
  • 15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento
  • 16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento (Área pastoral: Serra/Fundão)
  • 19h30 – Oração em Canção com Ziza Fernandes e Padre Anderson Gomes - Campinho do Convento
  • 5 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Maria, caminha com tua Igreja!
  • 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
  • 14h – Romaria dos Militares - saída do portão do Convento
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
  • 15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento
  • 16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento (Área pastoral: Vitória)
  • 19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Eliana Ribeiro - Parque da Prainha
  • 6 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Maria, caminha conosco em romaria!
  • 7h – Missa na Capela do Convento
  • 8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída da Praça Duque de Caxias até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde é celebrada a Missa
  • 9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho do Convento
  • 10h – Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha
  • 11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento
  • 15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento
  • 16h – Missa 7º dia do Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento
  • 18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória
  • 19h – Transmissão e apresentação da Romaria dos Homens com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados no Parque da Prainha
  • 23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha
  • 7 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO
  • TEMA DO DIA: Maria, ensina-nos a viver a comunhão e participação!
  • 5h, 7h e 11h – Missas na Capela do Convento
  • 8h – Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa
  • 9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento
  • 14h – Transmissão da Romaria das Mulheres e especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação no Parque da Prainha com convidados
  • 15h – Romaria das Mulheres - saída do Santuário de Vila Velha
  • 16h30 – Devocional Oitavário - Parque da Prainha
  • 17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha
  • 19h – Show “Clássicos da Igreja” com Thiago Brado no Parque da Prainha
  • 21h – Início da Vigília Jovem no Campinho do Convento com participação de Eliana Ribeiro
  • 22h – Missa de abertura da Vigília Jovem no Campinho do Convento
  • 8 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) - DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
  • 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento
  • 7h – Missa CRB e Seminário - Campinho do Convento
  • 8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho
  • 8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
  • 10h – Missa - Pastorais Sociais - Vicariato para Ação Social - Campinho do Convento
  • 14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste - animação no Parque da Prainha com convidados
  • 16h45 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha - transmitida pela TV Gazeta
  • 18h30 – Show de encerramento

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