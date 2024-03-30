Festa da Penha: Santa Iluminada é acesa em Vila Velha, Serra e Cariacica

Uma das imagens iluminadas de Nossa Senhora da Penha foi instalada na orla da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Jaqueline Vianna

Projetadas pelo artista Mario Gallerani, elas contam com mais de 100 mil lâmpadas, cada uma. As imagens estarão disponíveis para visitação do público até o dia 8 de abril, dia da padroeira, nos seguintes pontos:

Vila Velha: na orla da Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat;

na orla da Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat; Serra: na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe;

na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe; Cariacica: Nova Orla de Cariacica, em frente ao Restaurante Maré.

"Cada romeiro leva consigo um sonho, uma chama de amor pelos seus irmãos, pela fé em Jesus e em Maria. Nada mais justo do que homenageá-los, ao mesmo tempo que rogamos que Nossa Senhora das Alegrias caminhe conosco, nos mostrando a direção e espalhando sua doçura de mãe”, destaca o guardião do Convento da Penha, frei Djalmo Fuck.

Festa da Penha

A 454ª edição da Festa da Penha vai contar com 50 missas, mais de 10 romarias, além de 10 atrações noturnas. Durante os nove dias do evento, entre 31 de março e 8 de abril, a expectativa é que 2,5 milhões de fiéis rendam homenagens à padroeira do Espírito Santo, no Convento da Penha e no Parque da Prainha, em Vila Velha. Veja, abaixo, a programação completa.

Confira a programação completa

31 DE MARÇO (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás!



Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás! 5h, 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento



7h30 – Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha



14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento



15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento



16h – Missa de abertura da Festa da Penha, no Campinho do Convento



18h – Concerto da Penha - Campinho do Convento



1º DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO



TEMA DO DIA: Contigo pelo caminho, Santa Maria vai!



Contigo pelo caminho, Santa Maria vai! 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento



14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento



15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento



16h – Missa 2º Dia do Oitavário no Campinho do Convento (Área pastoral: Serrana)



19h30 – Espetáculo as 7 Alegrias de Maria – Campinho do Convento

2 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar!



Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar! 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento



14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento



15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento



16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento (Área pastoral: Cariacica/Viana)



19h30 – Bênção para os Casais no Campinho do Convento, com Padre Diego Carvalho e Suely Façanha



3 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO



TEMA DO DIA: Luta por um mundo novo de unidade e paz!



Luta por um mundo novo de unidade e paz! 7h, 9h e 11h – Missas no Campinho do Convento



14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento



15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento



16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento (Área pastoral: Benevente)



19h30 – Noite Mariana: Canções de Amor e Fé, com Padre Joãozinho e orquestra de violões Cordas & Acordes (maestro Hugo Leonardo) - Campinho do Convento



4 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Lembra que abres caminho, outros te seguirão!



Lembra que abres caminho, outros te seguirão! 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento



14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento



15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento



16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento (Área pastoral: Serra/Fundão)



19h30 – Oração em Canção com Ziza Fernandes e Padre Anderson Gomes - Campinho do Convento



5 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, caminha com tua Igreja!



Maria, caminha com tua Igreja! 7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento



14h – Romaria dos Militares - saída do portão do Convento



14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento



15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento



16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento (Área pastoral: Vitória)



19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Eliana Ribeiro - Parque da Prainha



6 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, caminha conosco em romaria!



Maria, caminha conosco em romaria! 7h – Missa na Capela do Convento



8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída da Praça Duque de Caxias até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde é celebrada a Missa



9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho do Convento



10h – Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha



11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento



14h – Programa Salve Mãe das Alegrias - Campinho do Convento



15h – Devocional Oitavário - Campinho do Convento



16h – Missa 7º dia do Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento



18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória



19h – Transmissão e apresentação da Romaria dos Homens com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados no Parque da Prainha



23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha



7 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO



TEMA DO DIA: Maria, ensina-nos a viver a comunhão e participação!



Maria, ensina-nos a viver a comunhão e participação! 5h, 7h e 11h – Missas na Capela do Convento



8h – Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa



9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento



14h – Transmissão da Romaria das Mulheres e especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação no Parque da Prainha com convidados



15h – Romaria das Mulheres - saída do Santuário de Vila Velha



16h30 – Devocional Oitavário - Parque da Prainha



17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha



19h – Show “Clássicos da Igreja” com Thiago Brado no Parque da Prainha



21h – Início da Vigília Jovem no Campinho do Convento com participação de Eliana Ribeiro



22h – Missa de abertura da Vigília Jovem no Campinho do Convento

