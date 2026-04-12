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Festa da Penha

Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Mariana Alvarenga e Marcelo Ferreira são devotos de Nossa Senhora da Penha e, depois de terem passado dificuldade com falta de água, adotaram um acessório na caminhada

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 21:15

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 abr 2026 às 21:15
Mariana Alvarenga e Marcelo Ferreira levam mochila com água para a romaria
Mariana Alvarenga e Marcelo Ferreira levam mochila com água para a romaria Crédito: Leticia Orlandi
Entre os milhares de fiéis que participam da Festa da Penha, o maior evento religioso do Espírito Santo, algumas histórias de devoção e curiosidades se destacam. Uma delas é da moradora de Vila Velha Mariana Alvarenga, de 39 anos, que tem a Festa da Penha não apenas com um evento no calendário, mas uma parte fundamental de sua vida.
Devota de Nossa Senhora da Penha, Mariana diz que a relação com a Santa é ainda mais especial, pois ela mora na Prainha, aos pés do Convento, e participa da Romaria dos Homens há dez anos. O percurso reunião uma multidão neste sábado (11). Nos últimos três, conta com a companhia do namorado, Marcelo Ferreira.
A experiência do casal na caminhada de 14 quilômetros da Catedral de Vitória até a Prainha, em Vila Velha, ganhou um novo acessório nesta edição, indispensável após terem passado dificuldades no ano anterior. Marcelo recorda que, ao chegarem para a romaria, perceberam que haviam esquecido a única garrafa de água que traziam dentro de um carro de aplicativo. O que se seguiu foi um teste de resistência física e de fé.
Ao decidirem seguir a imagem caminhando, o casal não conseguiu encontrar pontos de distribuição de água disponíveis no trajeto. "Quando a gente passou a Segunda Ponte, a boca já tava secando, rezando com a boca seca", relembra Marcelo.
Para evitar que o sofrimento se repetisse, o casal decidiu investir em tecnologia esportiva para expressar sua devoção. Eles passaram a utilizar mochilas de hidratação, que permitem carregar cerca de dois litros de forma prática nas costas.
Para Marcelo, a aquisição foi estratégica: "Um dos melhores investimentos que a gente já fez", afirma.
Mariana reforça que, após as dificuldades impostas pela pandemia, ver a romaria crescer e estar presente nela com saúde e estrutura é uma experiência "mágica".
Para mim é muito especial estar aqui fazer parte da romaria todos os anos. É muito importante pra mim. Essa é uma agenda anual, não tem programação que me impeça de estar aqui.
Mariana Alvarenga - Moradora de Vila Velha

Trajeto

A Romaria dos Homens é um dos pontos altos da Festa da Penha, um dos maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, realizado desde 1570 no Espírito Santo. Ao todo são 14 quilômetros de peregrinação que, apesar do nome, também conta com a participação de mulheres, crianças e idosos. Neste ano, o tema da festa, “Fazei de nós instrumentos da Paz”, simboliza o acolhimento, a maternidade e a proteção da santa padroeira do Estado.

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