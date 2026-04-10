Feira da Fé abre espaço para empreendedoras durante a Festa da Penha

Eempreendedoras expõem produtos religiosos no Centro de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação

Até segunda-feira (13), empreendedoras cadastradas no programa Conecta Mulheres vão expor produtos alimentícios e itens de arte sacra em uma feira que acontece no Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha.

A Feira da Fé acontece nesta sexta-feira (10), das 13 às 18 horas. De sábado (11) a segunda-feira (13), a exposição será das 9 às 17 horas.

A iniciativa faz parte da programação da Festa da Penha , com o objetivo de ampliar a visibilidade das ações desenvolvidas na cidade.

O Parque Urbano Duque de Caxias também abriga o Centro de Acolhimento ao Romeiro, que funciona até as 17 horas de segunda-feira (13). No local, romeiros, turistas e munícipes podem obter informações sobre horários de missas, trajetos das romarias, localização de restaurantes e hospedagens, entre outras orientações sobre a Festa da Penha.

O Projeto Ecos do Convento também é realizado no local, com o objetivo de desenvolver atividades educativas, como exposição fotográfica, lançamento de curta-metragem, rodas de conversa e premiação da mostra fotográfica Ecos do Convento, além de outras ações com foco na preservação ambiental e na valorização do patrimônio histórico canela-verde.

A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres incentiva o desenvolvimento do empreendedorismo como forma de promoção da independência financeira feminina, entendida como um dos pilares fundamentais para o enfrentamento das desigualdades e da violência de gênero.

De acordo com a pasta, a participação na Feira da Fé reafirma o fortalecimento da autonomia e do protagonismo feminino no município.

O Conecta Mulher promove ações voltadas à capacitação profissional, incentivo ao empreendedorismo, inserção no mercado de trabalho e geração de renda, como forma de contribuir para a transformação social e econômica dessas mulheres.

A secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Adriana Meirelles, ressalta que a participação na Feira da Fé representa mais do que uma oportunidade de exposição: é a valorização do talento, da fé e da força empreendedora das mulheres de Vila Velha.

“Nosso compromisso é seguir ampliando oportunidades, promovendo autonomia e fortalecendo a independência econômica feminina em nosso município”, destaca Adriana Meirelles.

As interessadas em participar do Conecta Mulher, programa criado para oferecer acesso a oportunidades personalizadas de trabalho e cursos, podem fazer o cadastro.

A iniciativa conecta trabalho, capacitação, empreendedorismo e redes de apoio, garantindo mais autonomia e crescimento para as mulheres de Vila Velha.

As ações são realizadas pelas secretarias municipais de Turismo, Políticas Públicas para as Mulheres, Meio Ambiente e Cultura.

Confira a programação

Feira da Fé – Feira de Empreendedorismo Feminino

Local: Parque Municipal Duque de Caxias

Parque Municipal Duque de Caxias Funcionamento: sexta-feira (10), das 13h às 18h. Sábado (11), domingo (12) e segunda (13), das 9h às 17h



Centro de Acolhimento ao Romeiro

Local: Parque Municipal Duque de Caxias

Parque Municipal Duque de Caxias Funcionamento: sexta-feira (10), das 9 às 17 horas. Sábado (11), domingo (12) e segunda (13), das 7 às 17 horas

