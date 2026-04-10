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Feira da Fé

Feira da Fé abre espaço para empreendedoras durante a Festa da Penha

Evento acontece no Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha. Nesta sexta-feira, funcion das 13 às 18 horas, enquanto que de sábado (11) a segunda-feira (13), a exposição será das 9 às 17 horas

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 09:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 abr 2026 às 09:49
Empreendedoras expõem produtos religiosos no Centro de Vila Velha
Eempreendedoras expõem produtos religiosos no Centro de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação
Até segunda-feira (13), empreendedoras cadastradas no programa Conecta Mulheres vão expor produtos alimentícios e itens de arte sacra em uma feira que acontece no Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha.
A Feira da Fé acontece nesta sexta-feira (10), das 13 às 18 horas. De sábado (11) a segunda-feira (13), a exposição será das 9 às 17 horas.
A iniciativa faz parte da programação da Festa da Penha, com o objetivo de ampliar a visibilidade das ações desenvolvidas na cidade.
O Parque Urbano Duque de Caxias também abriga o Centro de Acolhimento ao Romeiro, que funciona até as 17 horas de segunda-feira (13). No local, romeiros, turistas e munícipes podem obter informações sobre horários de missas, trajetos das romarias, localização de restaurantes e hospedagens, entre outras orientações sobre a Festa da Penha.
O Projeto Ecos do Convento também é realizado no local, com o objetivo de desenvolver atividades educativas, como exposição fotográfica, lançamento de curta-metragem, rodas de conversa e premiação da mostra fotográfica Ecos do Convento, além de outras ações com foco na preservação ambiental e na valorização do patrimônio histórico canela-verde.
A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres incentiva o desenvolvimento do empreendedorismo como forma de promoção da independência financeira feminina, entendida como um dos pilares fundamentais para o enfrentamento das desigualdades e da violência de gênero.
De acordo com a pasta, a participação na Feira da Fé reafirma o fortalecimento da autonomia e do protagonismo feminino no município.
O Conecta Mulher promove ações voltadas à capacitação profissional, incentivo ao empreendedorismo, inserção no mercado de trabalho e geração de renda, como forma de contribuir para a transformação social e econômica dessas mulheres.
A secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Adriana Meirelles, ressalta que a participação na Feira da Fé representa mais do que uma oportunidade de exposição: é a valorização do talento, da fé e da força empreendedora das mulheres de Vila Velha.
“Nosso compromisso é seguir ampliando oportunidades, promovendo autonomia e fortalecendo a independência econômica feminina em nosso município”, destaca Adriana Meirelles.
As interessadas em participar do Conecta Mulher, programa criado para oferecer acesso a oportunidades personalizadas de trabalho e cursos, podem fazer o cadastro.
Com apenas um clique, as mulheres do município de Vila Velha podem se cadastrar no site da Prefeitura de Vila Velha, clicar no menu "Serviços", depois em "Mais Serviços" e acessar o “Conecta Mulher”, ou acessar diretamente o endereço do programa. 
A iniciativa conecta trabalho, capacitação, empreendedorismo e redes de apoio, garantindo mais autonomia e crescimento para as mulheres de Vila Velha.
As ações são realizadas pelas secretarias municipais de Turismo, Políticas Públicas para as Mulheres, Meio Ambiente e Cultura.

Confira a programação

  • Feira da Fé – Feira de Empreendedorismo Feminino
  • Local: Parque Municipal Duque de Caxias
  • Funcionamento: sexta-feira (10), das 13h às 18h. Sábado (11), domingo  (12) e segunda (13), das 9h às 17h
  • Centro de Acolhimento ao Romeiro
  • Local: Parque Municipal Duque de Caxias
  • Funcionamento: sexta-feira (10), das 9 às 17 horas. Sábado (11), domingo (12) e segunda (13), das 7 às 17 horas
  • Projeto Ecos do Convento
  • Local: Auditório do Parque Municipal Duque de Caxias
  • Funcionamento: até sábado (11), das 10h às 16h

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