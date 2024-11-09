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Levou bandeira do ES

Casagrande convida Papa Francisco para a Festa da Penha em reunião no Vaticano

O encontro foi solicitado pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario, e pelo bispo auxiliar, Dom Andherson Franklin, junto à Nunciatura, que representa o Vaticano no Brasil

Publicado em 09 de Novembro de 2024 às 12:20

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

09 nov 2024 às 12:20
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi recebido pelo Papa Francisco em audiência privada no Vaticano na manhã deste sábado (9). O chefe da Igreja Católica recebeu o governador e a primeira-dama, Maria Virginia Casagrande, na Biblioteca Privada do Palácio Apostólico São Damásio.
Casagrande disse que durante o encontro convidou o Papa Francisco para participar da Festa da Penha, uma das maiores e mais antigas festas religiosas do Brasil e a principal do Espírito Santo, além de ter falado sobre o Convento da Penha e Santuário de Anchieta. 
Na audiência, de aproximadamente 30 minutos, Casagrande presenteou o papa com uma obra de arte da imagem do Santo Anchieta, que foi canonizado pelo Papa Francisco. A obra foi criada pelo artista plástico capixaba Ivan Coelho. A imagem do Santo Anchieta é de madeira com detalhes em aço, simbolizando as riquezas do Estado.
Casagrande também apresentou a bandeira do Espírito Santo, explicando ao papa que a frase "Trabalha e Confia" é um resumo da frase dita por Santo Inácio de Loyola e comentou as cores, que homenageiam o manto de Nossa Senhora da Penha.
"Hoje é um dia histórico para os cristãos capixabas. Acabamos de ter uma audiência privada com o Papa Francisco e naturalmente trouxemos a bandeira do Espírito Santo para ele abençoar. Agora ela ficará exposta no gabinete do Palácio Anchieta", contou o governador.
O encontro foi solicitado pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario, e pelo bispo auxiliar, Dom Andherson Franklin, junto à Nunciatura, que representa a Santa Sé no Brasil.
Casagrande falou sobre as mudanças climáticas, tema com o qual o Santo Padre se mostrou profundamente preocupado, principalmente com o degelo do Polo Norte. O governador capixaba também apresentou a Francisco alguns símbolos do Espírito Santo, como a Festa da Penha; o Convento da Penha, santuário religioso franciscano; o Palácio Anchieta; e o Santuário de José de Anchieta, que fica na cidade de Anchieta, localizada na microrregião Litoral Sul do Estado.

Correção

11/11/2024 - 4:00
O texto anterior trazia erroneamente informação, passada pelo governo do Estado, de que o Papa Francisco seria da ordem franciscana, mas o líder católico é da ordem jesuíta. A informação foi corrigida.

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