Casagrande convida Papa Francisco para a Festa da Penha em reunião no Vaticano

O governador do Espírito Santo , Renato Casagrande , foi recebido pelo Papa Francisco em audiência privada no Vaticano na manhã deste sábado (9). O chefe da Igreja Católica recebeu o governador e a primeira-dama, Maria Virginia Casagrande, na Biblioteca Privada do Palácio Apostólico São Damásio.

Casagrande disse que durante o encontro convidou o Papa Francisco para participar da Festa da Penha, uma das maiores e mais antigas festas religiosas do Brasil e a principal do Espírito Santo, além de ter falado sobre o Convento da Penha e Santuário de Anchieta.

Na audiência, de aproximadamente 30 minutos, Casagrande presenteou o papa com uma obra de arte da imagem do Santo Anchieta, que foi canonizado pelo Papa Francisco. A obra foi criada pelo artista plástico capixaba Ivan Coelho. A imagem do Santo Anchieta é de madeira com detalhes em aço, simbolizando as riquezas do Estado.

Casagrande também apresentou a bandeira do Espírito Santo, explicando ao papa que a frase "Trabalha e Confia" é um resumo da frase dita por Santo Inácio de Loyola e comentou as cores, que homenageiam o manto de Nossa Senhora da Penha.

"Hoje é um dia histórico para os cristãos capixabas. Acabamos de ter uma audiência privada com o Papa Francisco e naturalmente trouxemos a bandeira do Espírito Santo para ele abençoar. Agora ela ficará exposta no gabinete do Palácio Anchieta", contou o governador.

O encontro foi solicitado pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario, e pelo bispo auxiliar, Dom Andherson Franklin, junto à Nunciatura, que representa a Santa Sé no Brasil.



Casagrande falou sobre as mudanças climáticas, tema com o qual o Santo Padre se mostrou profundamente preocupado, principalmente com o degelo do Polo Norte. O governador capixaba também apresentou a Francisco alguns símbolos do Espírito Santo, como a Festa da Penha; o Convento da Penha, santuário religioso franciscano; o Palácio Anchieta; e o Santuário de José de Anchieta, que fica na cidade de Anchieta, localizada na microrregião Litoral Sul do Estado.