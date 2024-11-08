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Em 2025

Vitória terá 11 novas escolas em tempo integral com mais 3.114 vagas; veja lista

Unidades vão ofertar nove horas diárias de atividades e passaram por intervenções internas para que espaços fossem adequados para os estudantes

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 12:42

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 nov 2024 às 12:42
Construído em madeira, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Geisla da Cruz Militão fica em Nova Palestina
Cmei Geisla da Cruz Militão, em Nova Palestina, é uma das unidades onde ensino será integral Crédito: PMV/Divulgação
A partir do ano letivo de 2025, onze novas unidades de ensino infantil e fundamental de Vitória vão oferecer aulas em tempo integral. Ao todo, são 3.114 novas vagas para alunos na Capital, que, no próximo ano, passará a contar com 41 escolas com esse modelo de ensino.
Na manhã desta sexta-feira (8), a Secretaria de Educação do município anunciou a ampliação das unidades que vão ofertar nove horas diárias de atividades aos estudantes para "aprendizado, currículo diversificado, incentivo ao protagonismo e à autonomia" dos alunos, como projeta a gestão municipal.
Com a novidade, oito centros municipais de educação infantil (Cmeis) e três escolas municipais de ensino fundamental (Emef) vão ofertar a modalidade de ensino, são elas:
  • Cmei Ana Maria Chaves Colares - Jardim Camburi
  • Cmei Cecília Meireles - Monte Belo
  • Cmei Darcy Vargas - Bela Vista
  • Cmei Geisla da Cruz Militão - Nova Palestina
  • Cmei Georgina da Trindade - São José
  • Cmei Nelcy da Silva Braga - São Cristóvão
  • Cmei Professora Cida Barreto - Pontal de Camburi
  • Cmei Sebastião Perovano - Jabour
  • Emef Amilton Monteiro - Mário Cypreste
  • Emef Paulo Roberto Vieira Gomes - São Benedito
  • Emef Ronaldo Soares - Resistência
Segundo Juliana Rohsner, secretária de Educação de Vitória, os principais objetivos com a ampliação de vagas estão ligados à melhora da aprendizagem, da alfabetização e da qualidade pedagógica na Capital, que vai acumular 10.232 vagas no próximo ano letivo.
“Chegamos a 41 escolas em tempo integral, onde não teremos só disciplinas como Português e Matématica, mas, também, outros eixos que cuidam da convivência, da pluralidade e do desenvolvimento das crianças”, detalha Juliana.
De acordo com a secretária, todas as unidades que vão ofertar o ensino integral em Vitória a partir de 2025 passaram por intervenções internas para que os espaços fossem adequados para os alunos.
Já segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a expectativa com a ampliação de instituições de ensino em tempo integral é voltada para promoção de um atendimento “individualizado em compromisso com a educação pública de qualidade”.
“O que oferecemos não é pensado apenas para a criança dentro da sala de aula, mas para atividades musicais, artísticas, culturais e tecnológicas [...] Para chegar nessa oferta, nós investimos R$ 250 milhões de reais para reformulação da rede, com obras e adaptações necessárias para o recebimento dos alunos”, frisou Pazolini.

O que será ofertado nas escolas?

Na educação infantil, que atende crianças de 6 meses a 5 anos de idade (creche e pré-escola), o currículo inclui o acolhimento da criança na unidade de ensino, momento integrado (banho, higienização e descanso); ambientes temáticos, que são espaços de aprendizagem ocupados pelas crianças com contextos preparados pelos professores e oficinas temáticas, mais presentes na pré-escola, em que as crianças têm autonomia para escolher em qual ela quer participar, como divulga a Prefeitura de Vitória.
Já no ensino fundamental, que contempla estudantes de 6 a 14 anos, o currículo articula os componentes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com as disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês, Educação Física, Arte, Ciências, Geografia, Matemática e História, além de práticas educativas chamadas de Tutoria e Acolhimento, em conjunto com o Projeto de Vida (1º ao 9º ano), Educação Científica e Tecnologica, Orientação de Estudos e Disciplinas Eletivas.

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