Prefeitura de Vitória lançou, na quinta-feira (7), o edital para a reforma do antigo prédio da Unidade de Inclusão Produtiva (UIP), onde será implantada a Cozinha Comunitária de São Pedro. Na local serão produzidas e servidas 200 refeições por dia útil da semana.

200 refeições diárias serão preparadas e servidas na Cozinha Comunitária em São Pedro Crédito: shutterstock

Your browser does not support the audio element. Prefeitura implanta cozinha comunitária e vai servir 200 refeições diárias em Vitória

O anúncio foi feito pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazzolini, acompanhado da secretária de Assistência Social, Cintya Schulz e do secretário de Obras, Gustavo Perim, numa solenidade que contou com a participação da vice-prefeita eleita Cris Samorini, líderes comunitários e vereadores eleitos para o próximo mandato.

Segundo a prefeitura, a Cozinha Comunitária vai contribuir também para o fortalecimento da agricultura familiar e da agricultura urbana (horta no espaço físico da cozinha e estímulo a hortas domésticas), bem como ser um espaço para promoção de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), oferta de cestas verdes às famílias cadastradas encaminhadas pela articulação com a Secretária de Saúde e os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da região de São Pedro.

A subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Assistência Social do Município (Semas), Graziella Lorentz, explicou que as cozinhas comunitárias têm por objetivo produzir e disponibilizar, de forma gratuita, refeições adequadas e saudáveis, prioritariamente para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e de insegurança alimentar e nutricional.

"Diferente do Restaurante Popular, que oferta refeição para o público maior e "porta aberta", a Cozinha vincula e acompanha as famílias atendidas", complementou Graziella.

A implantação da Cozinha Comunitária se configura como mais um passo dado pela administração municipal para atendimento da Estratégia Alimenta Cidades, pactuada com o governo federal pelo executivo municipal, em abril deste ano.

A secretária Cintya destacou que a Cozinha Comunitária vai complementar o Restaurante Popular no combate à fome e a insegurança alimentar e nutricional dentro do município de Vitória.