A Prefeitura de Vitória lançou, na quinta-feira (7), o edital para a reforma do antigo prédio da Unidade de Inclusão Produtiva (UIP), onde será implantada a Cozinha Comunitária de São Pedro. Na local serão produzidas e servidas 200 refeições por dia útil da semana.
Prefeitura implanta cozinha comunitária e vai servir 200 refeições diárias em Vitória
O anúncio foi feito pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazzolini, acompanhado da secretária de Assistência Social, Cintya Schulz e do secretário de Obras, Gustavo Perim, numa solenidade que contou com a participação da vice-prefeita eleita Cris Samorini, líderes comunitários e vereadores eleitos para o próximo mandato.
Segundo a prefeitura, a Cozinha Comunitária vai contribuir também para o fortalecimento da agricultura familiar e da agricultura urbana (horta no espaço físico da cozinha e estímulo a hortas domésticas), bem como ser um espaço para promoção de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), oferta de cestas verdes às famílias cadastradas encaminhadas pela articulação com a Secretária de Saúde e os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da região de São Pedro.
A subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Assistência Social do Município (Semas), Graziella Lorentz, explicou que as cozinhas comunitárias têm por objetivo produzir e disponibilizar, de forma gratuita, refeições adequadas e saudáveis, prioritariamente para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e de insegurança alimentar e nutricional.
"Diferente do Restaurante Popular, que oferta refeição para o público maior e "porta aberta", a Cozinha vincula e acompanha as famílias atendidas", complementou Graziella.
A implantação da Cozinha Comunitária se configura como mais um passo dado pela administração municipal para atendimento da Estratégia Alimenta Cidades, pactuada com o governo federal pelo executivo municipal, em abril deste ano.
A secretária Cintya destacou que a Cozinha Comunitária vai complementar o Restaurante Popular no combate à fome e a insegurança alimentar e nutricional dentro do município de Vitória.
"A Cozinha vai estar, estrategicamente, localizada em um território com alto índice de insegurança alimentar. Esta proximidade com as populações periféricas, tanto na localização do espaço físico quanto no acompanhamento proposto, com envolvimento das pessoas atendidas no processo de aprendizagem e produção das refeições é uma forma também de construção de vínculos a partir da cultura alimentar local", disse Cintya.