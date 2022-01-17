O primeiro sorteio do Programa Nota Premiada Capixaba vai acontecer na próxima quinta-feira (20) por meio de um sistema informatizado, com base no resultado da Loteria Federal da Caixa Econômica. Serão contabilizados para o sorteio apenas os bilhetes provenientes das notas emitidas no mês de dezembro de 2021.

O programa, lançado pelo governo do Estado no dia 1º de dezembro deste ano, oferece sorteios mensais de R$ 2,5 mil a R$ 20 mil e sorteios anuais de R$ 100 mil aos contribuintes que pedirem a nota fiscal com CPF no momento das compras. Além do prêmio, um percentual do valor será revertido para instituições sem fins lucrativos.

Contribuintes devem pedir a nota fiscal com CPF no momento das compras Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. Veja data do sorteio do 'Nota Premiada Capixaba' com prêmios de até R$ 100 mil

Neste primeiro sorteio, ao todo, serão 15 prêmios distribuídos, sendo cinco em cada região geográfica do Espírito Santo (Metropolitana, Sul e Norte), somando praticamente R$ 400 mil. Dos cinco prêmios por região, um será no valor de R$ 100 mil, um de R$ 20 mil, dois de R$ R$ 5 mil e um de R$ 2.500,00.

"Vamos começar com o sorteio mensal e já com um especial anual. Com o programa, estamos conseguindo vários feitos, como o estímulo à regularização cadastral das empresas, o incentivo às atividades desenvolvidas por entidades sociais e, consequentemente, a redução das desigualdades sociais por meio da tributação", disse o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.

Os contemplados receberão mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias após o sorteio.

A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site ( www.notapremiadacapixaba.es.gov.br ), além de outras informações relacionadas ao processo do sorteio.

ENTIDADES SOCIAIS

De acordo com o auditor fiscal e gerente de Arrecadação e Cadastro da Sefaz, Thiago Duarte Venâncio, as entidades sociais que participam do programa vão receber de duas formas diferentes: se a pessoa sorteada tiver indicado a instituição e também com o rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social.

"Pelo sorteio, a entidade vai receber o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão contemplado e que a tiver indicado. Por exemplo, a entidade indicada pelo vencedor dos R$ 100 mil receberá um repasse de R$ 50 mil. Quanto ao rateio, serão distribuídos, aproximadamente, R$ 170 mil todo mês para as entidades cadastradas, cujo percentual de cada uma será de acordo com os pontos gerados pelos cidadãos que a indicaram”, explicou Venâncio.

PRÓXIMOS SORTEIOS

Os sorteios mensais e os três especiais anuais serão sempre divididos em três regiões: Metropolitana, Norte e Sul. A partir de fevereiro, a intenção é realizar os sorteios sempre nas segundas quintas-feiras úteis de cada mês, desde que na quarta-feira anterior tenha tido sorteio da Loteria Federal.

ENTENDA COMO O PROGRAMA NOTA PREMIADA CAPIXABA FUNCIONARÁ

Qual o objetivo do programa? O Nota Premiada Capixaba tem como objetivo fomentar o exercício da cidadania fiscal e a valorização da função socioeconômica do tributo; favorecer uma concorrência empresarial mais leal; contribuir para o incremento da arrecadação tributária mediante estímulo à emissão de documentos fiscais; incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais sem fins lucrativos; e estimular a regularização cadastral das empresas perante a Sefaz. Quais serão os prêmios para os participantes? Os prêmios serão mensais distribuídos para três regiões: Metropolitana, Norte e Sul. 1º prêmio: R$ 20.000; 2º: R$ 5.000; 3º: R$ 5.000; 4º: R$ 2.500. Uma vez pro ano, haverá um prêmio especial de R$ 100.000 por região. Quem pode participar? Todo consumidor final pessoa física, com CPF regular perante à Receita Federal do Brasil. É preciso se cadastrar? Como o cadastro é feito? Sim. O cadastro é obrigatório e deve ser feito no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br . Nele, o consumidor deve preencher seus dados pessoais e indicar uma entidade sem fins lucrativos cadastrada para ser beneficiada pelo programa. As notas fiscais emitidas com meu CPF antes do meu cadastro no Programa são válidas para os sorteios? Não. Apenas notas fiscais com CPF após o cidadão se cadastrar no site estarão aptas para participar dos sorteios. Primeiro passo é o cadastro no site, depois é só pedir a nota fiscal com CPF nas compras para concorrer aos prêmios e ajudar a entidade indicada.