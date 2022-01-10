ES solidário: saiba quando o benefício será pago em janeiro

O Governo do Estado pagará, nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, a oitava e última parcela do Cartão ES Solidário, benefício no valor de R$ 200, criado no ano passado para auxiliar famílias de baixa a renda durante a pandemia da Covid-19. Não há previsão de que o repasse seja prorrogado.
No total, 87 mil famílias foram beneficiadas desde a criação do programa, que inicialmente seria implantando por três meses (maio, junho e julho de 2021), mas posteriormente foi prorrogado, primeiro por mais três (setembro, outubro e novembro), e, depois, por mais dois (dezembro e janeiro).
“Dessa forma, o Cartão ES Solidário totaliza o repasse de R$ 1,6 mil, divididos em oito parcelas, contemplando mais de 87 mil famílias com direito ao auxílio. Ao todo, o Governo do Espírito Santo investiu cerca de R$ 140 milhões nessa ação, oriundos do Tesouro Estadual”, destacou a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).
O Cartão ES Solidário beneficia as famílias que já estão na base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caracterizadas pelo recorte de renda de extrema pobreza (renda de até R$ 147 por pessoa) e que incluem crianças de 0 a 6 anos (incompletos) no grupo familiar; ou idosos com mais de 60 anos; ou pessoas com deficiência.
Ainda segundo a Setades, o auxílio tem como principal objetivo oferecer às famílias selecionadas a possibilidade de adquirir alimentos e outros itens de primeira necessidade que considerarem essenciais, como gás de cozinha, roupas e até medicamentos. O cartão não permite saque, mas pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Banescard.