ES solidário: saiba quando o benefício será pago em janeiro

dia 14 de janeiro de 2022, a oitava e última parcela do valor de R$ 200, criado no ano passado para auxiliar famílias de baixa a renda durante a pandemia da Governo do Estado pagará, nesta sexta-feira,2, a oitava e última parcela do Cartão ES Solidário , benefício no, criado no ano passado para auxiliar famílias de baixa a renda durante a pandemia da Covid-19 . Não há previsão de que o repasse seja prorrogado.

No total, 87 mil famílias foram beneficiadas desde a criação do programa, que inicialmente seria implantando por três meses (maio, junho e julho de 2021), mas posteriormente foi prorrogado, primeiro por mais três (setembro, outubro e novembro), e, depois, por mais dois (dezembro e janeiro).

Cartão ES Solidário: auxílio estadual Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares

“Dessa forma, o Cartão ES Solidário totaliza o repasse de R$ 1,6 mil, divididos em oito parcelas, contemplando mais de 87 mil famílias com direito ao auxílio. Ao todo, o Governo do Espírito Santo investiu cerca de R$ 140 milhões nessa ação, oriundos do Tesouro Estadual”, destacou a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).

O Cartão ES Solidário beneficia as famílias que já estão na base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caracterizadas pelo recorte de renda de extrema pobreza (renda de até R$ 147 por pessoa) e que incluem crianças de 0 a 6 anos (incompletos) no grupo familiar; ou idosos com mais de 60 anos; ou pessoas com deficiência.