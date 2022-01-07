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Combustível

Gasolina chega a R$ 7 em 20 cidades do ES na primeira semana de 2022; veja lista

Já tem município no Espírito Santo onde o litro de gasolina passa de R$ 7,30. Dólar alto e preço do barril de petróleo puxam o preço para cima
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 jan 2022 às 20:04

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 20:04

inflação ainda não dá trégua ao consumidor, e mesmo com algumas reduções recentes no preço do combustível, encher o tanque do carro continua a pesar no bolso do capixaba. Em 20 cidades do Espírito Santo, o preço da gasolina já ultrapassa a marca de R$ 7.
O valor médio do combustível no Estado está, atualmente, em R$ 6,89, considerando a primeira semana do ano (31 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022). No entanto, em 42 municípios o litro é vendido acima da média estadual. Os dados são do Monitor de Combustíveis da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e correspondem a notas fiscais emitidas pelos postos. (Veja lista com as cidades no final da matéria)
Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina
Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina: reajustes constantes Crédito: TV Gazeta Noroeste
O litro de gasolina mais caro vendido no Estado é em Castelo. Por lá, quem vai abastecer precisa pagar, em média, R$ 7,36 na bomba. Na sequência, aparecem no topo do ranking as cidades de São José do Calçado e Divino de São Lourenço, com média de R$ 7,26 e R$ 7,19, respectivamente.
A escalada do dólar e a valorização do barril de petróleo no mercado global são apontados pelos especialistas como os principais  motivos para as constantes altas nos combustíveis. Desde 2017, a Petrobras passou a considerar esses dois componentes para calcular o preço de venda nas refinarias.

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Essa política de preços, conhecida como paridade internacional, resultou numa queda temporária nos preços no início da pandemia, em 2020, em função da menor demanda por petróleo no mundo. Com a retomada global a partir da vacinação em 2021, o petróleo voltou a se valorizar e os combustíveis dispararam no Brasil.
Isso porque a maior parte do preço que chega na bomba é justamente cobrada pela Petrobras. Também entram na conta os custos e lucros das distribuidoras e dos postos, além dos impostos federais e o ICMS, que é estadual.
Os preços altos não são uma exclusividade das pequenas cidades. Mesmo em grandes municípios capixabas, motoristas também se depararam com preços mais elevados. É o caso de Colatina, por exemplo, onde alguns postos também já vendem acima de R$ 7.
Entre municípios com a gasolina mais barata o destaque é Iconha. Na cidade, que é um polo logístico-rodoviário no Sul do Estado, o combustível é vendido em média a R$ 6,25. Também aparecem com destaque as cidades de Aracruz (R$ 6,49) e Serra (R$ 6,57). Veja a lista completa, por município:

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