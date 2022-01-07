Gasolina chega a R$ 7 em 20 cidades do ES na primeira semana de 2022; veja lista

A inflação ainda não dá trégua ao consumidor, e mesmo com algumas reduções recentes no preço do combustível, encher o tanque do carro continua a pesar no bolso do capixaba. Em 20 cidades do Espírito Santo, o preço da gasolina já ultrapassa a marca de R$ 7.
O valor médio do combustível no Estado está, atualmente, em R$ 6,89, considerando a primeira semana do ano (31 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022). No entanto, em 42 municípios o litro é vendido acima da média estadual. Os dados são do Monitor de Combustíveis da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e correspondem a notas fiscais emitidas pelos postos. (Veja lista com as cidades no final da matéria)
O litro de gasolina mais caro vendido no Estado é em Castelo. Por lá, quem vai abastecer precisa pagar, em média, R$ 7,36 na bomba. Na sequência, aparecem no topo do ranking as cidades de São José do Calçado e Divino de São Lourenço, com média de R$ 7,26 e R$ 7,19, respectivamente.
Essa política de preços, conhecida como paridade internacional, resultou numa queda temporária nos preços no início da pandemia, em 2020, em função da menor demanda por petróleo no mundo. Com a retomada global a partir da vacinação em 2021, o petróleo voltou a se valorizar e os combustíveis dispararam no Brasil.
Isso porque a maior parte do preço que chega na bomba é justamente cobrada pela Petrobras. Também entram na conta os custos e lucros das distribuidoras e dos postos, além dos impostos federais e o ICMS, que é estadual.
Os preços altos não são uma exclusividade das pequenas cidades. Mesmo em grandes municípios capixabas, motoristas também se depararam com preços mais elevados. É o caso de Colatina, por exemplo, onde alguns postos também já vendem acima de R$ 7.
Entre municípios com a gasolina mais barata o destaque é Iconha. Na cidade, que é um polo logístico-rodoviário no Sul do Estado, o combustível é vendido em média a R$ 6,25. Também aparecem com destaque as cidades de Aracruz (R$ 6,49) e Serra (R$ 6,57). Veja a lista completa, por município: