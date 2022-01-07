Gasolina chega a R$ 7 em 20 cidades do ES na primeira semana de 2022; veja lista

(Veja lista com as cidades no final da matéria)

O valor médio do combustível no Estado está, atualmente, em R$ 6,89, considerando a primeira semana do ano (31 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022). No entanto, em 42 municípios o litro é vendido acima da média estadual. Os dados são do Monitor de Combustíveis da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e correspondem a notas fiscais emitidas pelos postos.

Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina: reajustes constantes Crédito: TV Gazeta Noroeste

A escalada do dólar e a valorização do barril de petróleo no mercado global são apontados pelos especialistas como os principais motivos para as constantes altas nos combustíveis. Desde 2017, a Petrobras passou a considerar esses dois componentes para calcular o preço de venda nas refinarias.

Essa política de preços, conhecida como paridade internacional, resultou numa queda temporária nos preços no início da pandemia, em 2020, em função da menor demanda por petróleo no mundo. Com a retomada global a partir da vacinação em 2021, o petróleo voltou a se valorizar e os combustíveis dispararam no Brasil.

Isso porque a maior parte do preço que chega na bomba é justamente cobrada pela Petrobras. Também entram na conta os custos e lucros das distribuidoras e dos postos, além dos impostos federais e o ICMS, que é estadual.

Os preços altos não são uma exclusividade das pequenas cidades. Mesmo em grandes municípios capixabas, motoristas também se depararam com preços mais elevados. É o caso de Colatina, por exemplo, onde alguns postos também já vendem acima de R$ 7.