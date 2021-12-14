Petrobras reduz preço da gasolina em 3,1%

Petrobras anunciou nesta terça-feira (14) que cortará em 3,1% o preço de venda da gasolina em suas refinarias. A redução, de R$ 0,10 por litro, começa a valer nesta quarta (15) e acompanha a queda das cotações internacionais do produto.

Segundo a estatal, após o corte o preço médio de venda do combustível em suas refinarias será de R$ 3,09 por litro.

Petrobras anuncia redução no preço de combustível Crédito: Jcomp/Freepik

Em nota, a empresa afirmou que o ajuste "reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina". Nas últimas semanas, os preços internacionais foram impactados por temores sobre a variante ômicron.

O cenário levou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a afirmar no início do mês que a Petrobras estava prestes a anunciar redução de preços. O reajuste não ocorreu na semana indicada pelo presidente da República, mas uma semana depois.

As declarações de Bolsonaro geraram um novo processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para apurar o cumprimento das regras de divulgação de notícias, fatos relevantes e comunicados por empresas com ações negociadas em bolsa.