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Refinaria

Petrobras reduz preço da gasolina em 3,1%

A redução, de R$ 0,10 por litro, começa a valer nesta quarta (15) e acompanha a queda das cotações internacionais do produto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2021 às 13:15

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 13:15

Petrobras anunciou nesta terça-feira (14) que cortará em 3,1% o preço de venda da gasolina em suas refinarias. A redução, de R$ 0,10 por litro, começa a valer nesta quarta (15) e acompanha a queda das cotações internacionais do produto.
Segundo a estatal, após o corte o preço médio de venda do combustível em suas refinarias será de R$ 3,09 por litro.
Pneus que estão mal calibrados levam o motor a forçar mais para girar, elevando o consumo de gasolina, por exemplo.
Petrobras anuncia redução no preço de combustível Crédito: Jcomp/Freepik
Em nota, a empresa afirmou que o ajuste "reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina". Nas últimas semanas, os preços internacionais foram impactados por temores sobre a variante ômicron.
O cenário levou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a afirmar no início do mês que a Petrobras estava prestes a anunciar redução de preços. O reajuste não ocorreu na semana indicada pelo presidente da República, mas uma semana depois.
As declarações de Bolsonaro geraram um novo processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para apurar o cumprimento das regras de divulgação de notícias, fatos relevantes e comunicados por empresas com ações negociadas em bolsa.
"A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais", afirmou a estatal.

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