Veja as empresas de responsabilidade social campeãs na pesquisa

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais nasceu em 1954, no Rio de Janeiro. É uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla. Está presente em mais de 2 mil municípios no país.

Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países. A instituição também é conhecida pelos projetos de responsabilidade social.