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Recall de Marcas

Veja as empresas de responsabilidade social campeãs na pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:15

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:15

Empresa e comunidade
Empresa e comunidade: a responsabilidade social está relacionada à maneira como a instituição atua com o público interno e externo Crédito: Divulgação
O segmento de responsabilidade social também foi analisado na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta. São empresas ou entidades que atuam em áreas sociais. Veja os vencedores neste segmento:

1º lugar - Vale

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais nasceu em 1954, no Rio de Janeiro. É uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla. Está presente em mais de 2 mil municípios no país.
Inaugurada em 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que está entre as maiores produtoras de minério de ferro e de níquel no mundo. De telefones celulares a aviões, de estruturas de prédios a moedas, os minérios são matéria-prima para diferentes itens que fazem parte do dia a dia das pessoas. As operações da empresa estão presentes em cerca de 30 países. A instituição também é conhecida pelos projetos de responsabilidade social.

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