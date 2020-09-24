Vanguarda e inovação garantem sucesso por mais de 30 anos

Supermercado Hortifruti Cachoeiro Crédito: Agência Altercom

São mais de 30 anos oferecendo produtos e serviços com alto padrão de qualidade e preços competitivos. A Hortifruti Cachoeiro foi inaugurada em 1989 na Rua Bernardo Horta, próxima ao Mercado da Pedra. Pouco tempo depois, em 1995, o endereço mudou para a Rua Mário Pires, onde funciona até hoje. Foi a primeira loja especializada em hortifrutigranjeiros da cidade com estrutura ampla (mais de 1 mil metros quadrados), climatizada e com estacionamento próprio. Até hoje oferece o maior mix de produtos, inclusive, com itens exclusivos.

Investimos em inovação durante toda a nossa trajetória a fim de atender o cliente de forma completa. A lanchonete, que existe desde o início, passou por reformas, treinamento de equipes e novo cardápio. Incorporamos a seção de supermercado, com variedade de itens. Construímos uma padaria. Além de uma estrutura para produtos processados, prontos para consumo, como saladas, frutas, etc. Tudo para proporcionar praticidade e qualidade de vida para o cliente, observa Delizete Debona, gerente-geral da Hortifruti Cachoeiro.

O local conta com uma rotisseria, com diversas opções de pastas, tortas, sanduíches, entre outros quitutes. Os clientes da Hortifruti também podem fazer suas compras de carne já que a empresa possui um açougue próprio. Em 2019, o espaço foi modernizado ganhando novo layout de balcão e oferece produtos diferenciados, além de um atendimento ainda mais especializado.

Açougue Hortifruti Cachoeiro, com cortes selecionados Crédito: Agência Altercom

Ao todo, 160 colaboradores fazem parte da diversidade de serviços da Hortifruti Cachoeiro. Para Delizete, o segredo do sucesso e o que fez a empresa ser uma das marcas mais lembradas neste ano no Prêmio Gazeta Empresarial foi saber ouvir os clientes. "Ouvir o cliente foi e continua sendo fundamental para o desenvolvimento da Hortifruti Cachoeiro. A parceria sólida com produtores rurais também é outro fator importante, que viabiliza a oferta de produtos de qualidade a preços muito bons, revela.

Colaboradores do Açougue Hortifruti Cachoeiro Crédito: Agência Altercom

Como o ritmo de mudanças faz parte da rotina da empresa desde a fundação, a gerente-geral explica que as adequações necessárias para a pandemia foram rapidamente implementadas. "Temos uma equipe forte, que está sempre pronta para se reinventar. Na pandemia foi diferente porque a principal motivação foi proteger os clientes e colaboradores. Intensificamos a higienização e cumprimos todas as diretrizes do Ministério da Saúde e dos governos estadual e municipal. Mas, como uma nova experiência, deixou muito aprendizado", destaca.

Restaurante

Uma das novidades da empresa foi a inauguração do restaurante, no segundo piso da loja. O espaço foi preparado para oferecer buffet completo para self-service, com pratos quentes, saladas, carnes e sobremesas. Além disso, os clientes também podem contar com o serviço à la carte com petiscos, refeições, bebidas e drinques exclusivos. O objetivo é facilitar a rotina das pessoas com refeições de qualidade, preparadas com alimentos frescos e nutritivos.

Lanchonete Hortifruti Cachoeiro Crédito: Agência Altercom

"É um ambiente aconchegante e pronto para receber quem deseja almoçar, antes de fazer suas compras, ou precisa relaxar após o trabalho. O restaurante, assim como a lanchonete, o açougue, a padaria e todos os serviços da Hortifruti Cachoeiro, foi criado para proporcionar ao cliente uma experiência completa", conclui.

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