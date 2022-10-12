Usuários relatam queda de sinal da Claro em pontos de Vitória

Usuários relatam queda de sinal em Vitória Crédito: Freepik

Usuários têm relatado queda de sinal da Claro em alguns pontos de Vitória desde a tarde de terça-feira (11). Em geral, as queixas são de falta de internet residencial, TV por assinatura e telefonia fixa, e da ausência de previsão de restabelecimento da rede. Há relatos de falta de sinal também em alguns bairros de Vila Velha

Em seu portal para clientes residenciais, a Claro (antiga NET) emitiu um alerta para os clientes prejudicados informando que a falta de sinal se deve a "problema de segurança pública na região" e explicou que não há perspectiva de resolução.

O texto diz: "Prezado cliente, sua região enfrenta problemas de segurança pública e por medida preventiva as equipes técnicas estão impossibilitadas de entrar na região e prestar qualquer atendimento em razão de ameaças físicas aos técnicos".

O alerta ainda prossegue: "Informamos que essa situação foge do controle da empresa e reitamos que no momento não há previsão para a normalização. Estamos atuando na tentativa de recuperação dos serviços na localidade".

Alerta da Claro para usuários de Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta

O texto não faz menção direta aos ataques de violência registrados em Vitória na terça-feira nem explica como o problema surgiu. A mensagem não deixa claro se a queda de sinal é em decorrência dos atos criminosos que porventura tenham danificado a rede de transmissão, por exemplo.

No entanto, algumas localidades estão distantes dos pontos onde aconteceram os ataques. Entre os bairros em que foi relatada falta de sinal da Claro estão Mata da Praia e bairro República, na Capital, e Praia da Costa e Itapoã, em Vila Velha.

A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria de imprensa da Claro para detalhar os problemas de segurança enfrentados e a previsão de normalização, mas ainda não teve resposta.

O site DownDetector aponta um pico de reclamações contra a Claro em Vitória na tarde e noite de terça, além da manhã e tarde desta quarta (12). Alguns usuários relataram no site que estão sem internet residencial desde 15h de terça.

Os problemas também foram relatados em redes sociais. No Twitter, vários perfis reclamaram da falta de sinal da Claro em pontos de Vitória. Veja abaixo:

A @ClaroBrasil está de sacanagem aqui em Vitoria botando a culpa na segurança pra resolver um problema técnico que nos deixa há mais de 24h sem sinal!!! Não tem mais confusão nenhuma e meu bairro é longe da treta. — Paulo Lacerda (@plasilva) October 12, 2022

Vitória - ES 2 dias sem internet e tv. Como q faz?? — Dani Pad (@danipad) October 12, 2022