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Usuários relatam queda de sinal da Claro em pontos de Vitória

A Claro Residencial  (antiga NET) emitiu alerta aos clientes prejudicados explicando que problemas de segurança na região têm impedido a manutenção. Há relatos de falta de sinal também em Vila Velha
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

12 out 2022 às 15:09

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 15:09

Pessoa segurando um aparelho celular
Usuários relatam queda de sinal em Vitória Crédito: Freepik
Usuários têm relatado queda de sinal da Claro em alguns pontos de Vitória desde a tarde de terça-feira (11). Em geral, as queixas são de falta de internet residencial, TV por assinatura e telefonia fixa, e da ausência de previsão de restabelecimento da rede. Há relatos de falta de sinal também em alguns bairros de Vila Velha
Em seu portal para clientes residenciais, a Claro (antiga NET) emitiu um alerta para os clientes prejudicados informando que a falta de sinal se deve a "problema de segurança pública na região" e explicou que não há perspectiva de resolução.
O texto diz: "Prezado cliente, sua região enfrenta problemas de segurança pública e por medida preventiva as equipes técnicas estão impossibilitadas de entrar na região e prestar qualquer atendimento em razão de ameaças físicas aos técnicos".
O alerta ainda prossegue: "Informamos que essa situação foge do controle da empresa e reitamos que no momento não há previsão para a normalização. Estamos atuando na tentativa de recuperação dos serviços na localidade".
Alerta da Claro para usuários de Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta
O texto não faz menção direta aos ataques de violência registrados em Vitória na terça-feira nem explica como o problema surgiu. A mensagem não deixa claro se  a queda de sinal é em decorrência dos atos criminosos que porventura tenham danificado a rede de transmissão, por exemplo.
No entanto, algumas localidades estão distantes dos pontos onde aconteceram os ataques. Entre os bairros em que foi relatada falta de sinal da Claro estão Mata da Praia e bairro República, na Capital, e Praia da Costa e Itapoã, em Vila Velha.
A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria de imprensa da Claro para detalhar os problemas de segurança enfrentados e a previsão de normalização, mas ainda não teve resposta. 

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O site DownDetector aponta um pico de reclamações contra a Claro em Vitória na tarde e noite de terça, além da manhã e tarde desta quarta (12). Alguns usuários relataram no site que estão sem internet residencial desde 15h de terça.
Os problemas também foram relatados em redes sociais. No Twitter, vários perfis reclamaram da falta de sinal da Claro em pontos de Vitória. Veja abaixo:
Nesses casos, além de reportar para a própria operadora, os consumidores afetados devem registrar o problema na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Para isso, basta baixar o aplicativo Anatel Consumidor ou fazer a reclamação através do site, entrando com a sua conta gov.br.

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