Tradicional "Dia D Glória" tem lojas com descontos de até 70% em Vila Velha

Movimento de pessoas no comércio da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Começou a 34ª edição do "Dia D Glória", tradicional promoção realizada no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha . Iniciada na quarta-feira (8), a liquidação traz milhares de produtos em oferta até o próximo sábado (11), com descontos que podem chegar a até 70%.

Entre as lojas participantes, há estabelecimentos de vestuário e calçados femininos, masculinos e infantis, além de colchões, roupas de cama, móveis, itens de farmácia, cosméticos, moda plus size, esportivos, joias e semi-joias, alimentos, entre outros.

Your browser does not support the audio element. Tradicional Dia D Glória tem lojas com descontos de até 70 por cento em Vila Velha

De acordo com Glenda Puziol Amaral, presidente da Uniglória, praticamente todos os 1.200 pontos comerciais do Polo participam da ação. Quem compra também concorre a prêmios.

"Todas as lojas credenciadas ao Uniglória participarão, podendo ser reconhecidas pelo uso do adesivo da associação. As lojas credenciadas oferecem cupons por meio dos quais os participantes concorrerão a dois sorteios de R$ 1 mil em vales-compras em qualquer das lojas credenciadas. Basta que comprem a partir de R$ 100 reais em produtos", afirmou.

"Dia D Glória" promete movimentar o comércio em Vila Velha com descontos de até 70% em produtos variados Crédito: Uniglória

Além da possibilidade de compra presencial, algumas lojas, segundo Glenda, trabalham também on-line, por meio das redes sociais. Ao todo, é esperado um público de 20 mil pessoas ao longo de todo o evento.

"Já são 17 anos de sucesso, com duas edições por ano, uma em março e outra em setembro. A ação deverá fomentar as vendas, o comércio local, fazendo girar produtos e movimentar o capital das empresas. Estamos otimistas e já temos boas vendas desde ontem (8). A festa fica por conta também das atrações. Fizemos até uma praça de evento, que tem música de 16h às 18h e durante o dia temos DJ", acrescentou.

Para garantir a segurança no local, a presidente da associação informou que todo o policiamento está sendo reforçado com a presença fixa da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Além disso, também foram reforçados os cuidados para garantir o cumprimento dos protocolos contra a Covid-19, com obrigatoriedade do uso de máscara e disponibilização de álcool em gel.

SERVIÇO

"Dia D Glória"