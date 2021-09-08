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Vitória: um município que brilha em rankings nacionais

Entre os destaques, Vitória é a sexta cidade mais competitiva do Brasil, de acordo com estudo do Centro de Liderança Pública (CLP)

Publicado em 

08 set 2021 às 02:01

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 02:01

Sala de aula; ensino fundamental; Vitória; rede municipal
Vitória aparece em 1º lugar em Educação no Ranking Connected Smart Cities 2021 Crédito: Jansen Lube/PMV
Cercada de belezas naturais em seus 97,123 km² de área urbana, há décadas a Cidade Sol também brilha em outras diversas áreas. Entre os destaques, Vitória é a sexta cidade mais competitiva do Brasil, de acordo com estudo do Centro de Liderança Pública (CLP), que criou o Ranking de Competitividade dos Municípios em 2020.
Vitória tem 60,41 pontos no ranking, apresentando uma distância considerável da média nacional que é de 46,61 pontos. O levantamento considera fatores como inserção econômica, inovação e dinamismo, formalidade no mercado de trabalho, recursos para pesquisa e desenvolvimento científico e empregos no setor criativo.
A cidade de Vitória também está sendo premiada, agora em setembro, no Ranking Connected Smart Cities 2021, sendo a 5ª na classificação geral, 1ª em Educação e também 1ª entre as cidades de 100 mil a 500 mil habitantes.
"Tudo isso representa um potencial enorme, especialmente com os avanços feitos no ambiente de inovação e na melhoria do ambiente de negócios. São resultados de transformações perceptíveis na infraestrutura da cidade. Vitória foi a primeira capital brasileira a concluir, por exemplo, o Plano Diretor de Tecnologia de Cidades Inteligentes (PDTCI), em 2020"
Luiz Toniato - Diretor técnico do Sebrae/ES
Para Tyago Hoffmann, titular da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), uma das soluções tecnológicas que ajuda a cidade a se sobressair é o Metrovix, anel de fibra ótica que há mais de uma década interliga entidades de pesquisa e o poder público.

A CIDADE EM DESTAQUE

Ranking Connected Smart Cities 2021
  • 5º lugar geral
  • 1º entre as cidades de 100 mil a 500 mil habitantes
  • 1º em Educação
Mais transparência
Vitória é a Capital mais transparente do Sudeste e a 2ª do Brasil no Índice de Transparência da Covid-19 (ITC-19) 3.0. O levantamento é da Open Knowledge Brasil (OKBR).
Competitividade
O município de Vitória é o 6º mais competitivo do Brasil, de acordo com estudo do Centro de Liderança Pública (CLP), que criou o Ranking de Competitividade dos Municípios em 2020.
Empreendedorismo
De acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras de 2021, Vitória ocupa a 4ª posição entre os 100 municípios mais empreendedores do Brasil.
Startups
Dados da associação brasileira que representa o segmento mostra que Vitória, em 2019, ocupava o 9º lugar no ranking de densidade de startups - relação entre o número de startups e a sua população.

Acesse revista interativa em homenagem aos 470 anos de Vitória:

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