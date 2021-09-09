Sindipostos orienta população a evitar correria para abastecer no ES

Fila para abastecimento no Posto Valentim, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Os postos de combustíveis na Grande Vitória amanheceram com filas de gente com medo de faltar abastecimento por conta da manifestação dos caminhoneiros. Mas, com o fim do movimento , a tendência é que a situação se normalize nos locais onde havia baixo estoque no interior.

Na Grande Vitória, não há registros de ausência do produto. Diante desse quadro, o Sindipostos, sindicato dos estabelecimentos comerciais do setor, orienta que a população mantenha cautela e evite correria aos postos.

Preocupados com a possível falta de combustíveis, motoristas fizeram filas para abastecer nos postos da Grande Vitória na manhã desta quinta-feira (9). Foi possível ver concentração de veículos em Vitória, Cariacica e Vila Velha.

Segundo a organização, por meio de nota, nesta quarta, alguns revendedores em alguns municípios do interior já não tinham produto ou estavam com tanques quase vazios, mas que haviam se mobilizado junto às distribuidoras para repor os estoques.

Na Grande Vitória, de acordo com o Sindipostos, não havia relatos de problemas, uma vez que as bases nos portos de Tubarão e de Vila Velha estão operando normalmente, abastecidas e com previsão de receber um novo carregamento até o fim de semana.

Fila de motoristas em postos da Grande Vitória

"É importante deixar claro que essas informações foram relatos de alguns empresários e não necessariamente representam a realidade de todo o interior e mesmo do município em que eles estão localizados. Em situações normais de demanda, os estoques dos postos duram de dois a três dias, por isso, o Sindipostos orienta que a população mantenha cautela e evite correria aos postos."

ENTENDA O QUE ACONTECEU

Desde terça-feira (7 de setembro), caminhoneiros começaram a protestar nas principais rodovias federais que cortam o Estado, impedindo em alguns pontos a passagens de caminhões. Mas a situação foi flexibilizada principalmente na manhã desta quinta antes de ser totalmente desmobilizada. Por volta das 11, segundo a PRF, não havia mais nenhum trecho de concentração no Estado.

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De acordo com comunicado emitido pelo Ministério da Infraestrutura, as manifestações não são coordenadas por qualquer entidade setorial do transporte rodoviário de cargas e a composição das mobilizações é heterogênea.

Nos pontos onde A Gazeta esteve não havia indicativo de demandas de classe, mas sim de pautas políticas como o apoio ao voto impresso e críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).