Startup do ES é selecionada para ajudar empresa de petróleo a reduzir custos

EndServ foi selecionada por empresa de petróleo e gás Crédito: Divulgação

Uma startup capixaba foi escolhida entre 83 empresas inscritas no país por desenvolver soluções inovadoras para o mercado de petróleo e gás. Especializada em soluções tecnológicas que auxiliam as empresas na redução de custos de manutenção, incluindo novos métodos de soldagem e reparos, a Endserv vai participar do processo de aceleração da Ocyan ao lado de outras três empresas selecionadas no Pitch Day do programa Ocyan Waves Booster.

A partir de agora, as empresas vão desenhar a prova de conceito, com a construção do escopo dos projetos-piloto. Localizada na Serra , a Endserv foi escolhida para elaborar um novo método de soldagem em tubulações já voltada para plantas mais modernas, como as novas plataformas de petróleo, por exemplo.

A prova de conceito será custeada pela empresa e o valor destinado a cada piloto irá variar conforme o projeto. A previsão é que o piloto desenvolvido pela empresa capixaba esteja pronto em fevereiro para ser validado e depois entrar no mercado.

A engenheira e CEO da empresa capixaba Endserv, Tatyana Soriano de Oliveira, conta que essa é a segunda tecnologia feita pela equipe que teve investimento de grande empresa. Em 2017, em parceria com a Petrobras , desenvolveu um método de reparo definitivo para tubulações em plataformas, não sendo necessário interromper a produção.

"O segundo produto é um método novo de soldagem em tubulações inoxidáveis que pode ser aplicado a qualquer planta química com tubulações, o que aumenta a vida útil delas e deixa o processo mais simplificado. A norma de soldagem americana já validou como nova tecnologia. Agora, vamos fazer teste para validar e até fevereiro vamos apresentar a nova tecnologia", detalha.

Depois, o próximo passo é comercializar o novo produto em parceria com a Ocyan. A Endserv funciona desde 2005, mas foi em 2017 que começou a atuar com inovação e soluções para a indústria.

"Ao longo dos anos, nós aprendemos, nos adaptamos e crescemos diante dos desafios e, mais recentemente, nos reinventamos no formato de uma startup, mantendo nossa essência e nosso compromisso com a inovação. Nossa expertise é no desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para reparos definitivos em tubulações, especialmente as de transporte de fluidos químicos", conta Tatyana.

A principal meta do Ocyan Waves Booster é estimular o crescimento das startups no ecossistema brasileiro de inovação, além de capacitar os empreendedores por meio de métodos personalizados e mentorias para que, no futuro, suas soluções possam impactar o mercado de Óleo, Gás e Energia.