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Inovação

Startup do ES é selecionada para ajudar empresa de petróleo a reduzir custos

Empresa localizada na Serra foi selecionada entre 83 startups para elaborar um novo método de soldagem em tubulações já voltada para novas plataformas

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 10:23

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

13 out 2023 às 10:23
EndServ foi selecionada por empresa de petróleo e gás
EndServ foi selecionada por empresa de petróleo e gás Crédito: Divulgação
Uma startup capixaba foi escolhida entre 83 empresas inscritas no país por desenvolver soluções inovadoras para o mercado de petróleo e gás.  Especializada em soluções tecnológicas que auxiliam as empresas na redução de custos de manutenção, incluindo novos métodos de soldagem e reparos, a Endserv vai participar do processo de aceleração da Ocyan ao lado de outras três empresas selecionadas no Pitch Day do programa Ocyan Waves Booster. 
A partir de agora, as empresas vão desenhar a prova de conceito, com a construção do escopo dos projetos-piloto. Localizada na Serra, a Endserv foi escolhida para elaborar um novo método de soldagem em tubulações já voltada para plantas mais modernas, como as novas plataformas de petróleo, por exemplo.
A prova de conceito será custeada pela empresa e o valor destinado a cada piloto irá variar conforme o projeto. A previsão é que o piloto desenvolvido pela empresa capixaba esteja pronto em fevereiro para ser validado e depois entrar no mercado.

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A engenheira e CEO da empresa capixaba Endserv, Tatyana Soriano de Oliveira, conta que essa é a segunda tecnologia feita pela equipe que teve investimento de grande empresa. Em 2017, em parceria com a Petrobras,  desenvolveu um método de reparo definitivo para tubulações em plataformas, não sendo necessário interromper a produção.
"O segundo produto é um método novo de soldagem em tubulações inoxidáveis que pode ser aplicado a qualquer planta química com tubulações, o que aumenta a vida útil delas e deixa o processo mais simplificado. A norma de soldagem americana já validou como nova tecnologia. Agora, vamos fazer teste para validar e até fevereiro vamos apresentar a nova tecnologia", detalha.
Depois, o próximo passo é comercializar o novo produto em parceria com a Ocyan. A Endserv funciona desde 2005, mas foi em 2017 que começou a atuar com inovação e soluções para a indústria.
"Ao longo dos anos, nós aprendemos, nos adaptamos e crescemos diante dos desafios e, mais recentemente, nos reinventamos no formato de uma startup, mantendo nossa essência e nosso compromisso com a inovação. Nossa expertise é no desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para reparos definitivos em tubulações, especialmente as de transporte de fluidos químicos", conta Tatyana.
A principal meta do Ocyan Waves Booster é estimular o crescimento das startups no ecossistema brasileiro de inovação, além de capacitar os empreendedores por meio de métodos personalizados e mentorias para que, no futuro, suas soluções possam impactar o mercado de Óleo, Gás e Energia.
“Selecionamos startups que apresentaram soluções mais promissoras e inovadoras para os desafios operacionais que temos na companhia, além de alinhadas à nossa proposta ESG. Buscamos empresas ainda em um estágio inicial de amadurecimento com soluções inteligentes para que possamos crescer juntos. Por isso, nossa equipe se dedica e se coloca à disposição para contribuir e trocar conhecimento rumo a um objetivo sustentável em comum”, comenta Patrícia Grabowsky, gerente executiva de inovação e transformação digital da Ocyan.

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