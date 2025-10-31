Convenção

Sindicatos entram em acordo para comércio funcionar no domingo (2)

A convenção coletiva, cuja validade se encerra nesta sexta-feira (31), foi prorrogada e será permitida a abertura de lojas e supermercados no fim de semana

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:34

Comércio da Avenida Central, em Laranjeiras: lojas estão liberadas para abrir no domingo (2) Crédito: Ricardo Medeiros

O Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) e a Federação do Comércio (Fecomércio-ES) chegaram a um acordo em reunião nesta sexta-feira (31) para que o comércio em todo o Espírito Santo funcione neste domingo (2), incluindo supermercados, shopping centers e lojas de rua.

As duas entidades ainda não chegaram a um acordo sobre a convenção coletiva que rege o trabalho de cerca de 180 mil empregados, e cuja validade se encerra nesta sexta-feira (31), mas ficou acordado e divulgado em nota conjunta, que será permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais no feriado de 2 de novembro, devendo prevalecer as regras da convenção vigente.

Segundo Rodrigo Rocha, presidente do Sindicomerciários, uma próxima reunião está prevista para segunda-feira (3) à tarde para definir o acordo sobre a convenção coletiva. "O principal debate é sobre o tíquete-alimentação, pois somos uma das poucas categorias que não recebe o benefício", afirmou.

O que dizem as entidades A Fecomércio-ES e o Sindicomerciários informam que estão em processo adiantado para assinatura da nova convenção coletiva de trabalho. As instituições comunicam que será permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais no feriado de 2 de novembro, devendo prevalecer as regras da convenção vigente. Idalberto Moro, Presidente da Fecomércio-ES

Rodrigo Oliveira Rocha – Presidente do Sindicomerciários

