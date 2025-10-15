Saiba as datas

Servidores públicos vão ter até 4 dias de feriadão neste mês no ES

Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, cairá em uma terça-feira, mas governo do Estado e prefeituras mudaram a data do ponto facultativo para emendar com fim de semana

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:46

Dia do Servidor Público foi transferido e garantirá fim de semana prolongado em cidades do ES Crédito: Freepik

Comemorado no dia 28 de outubro, o Dia do Servidor Público é ponto facultativo para o funcionalismo. Como este ano a data cairá em uma terça-feira, o governo do Espírito Santo e algumas prefeituras optaram por antecipar a folga para a segunda-feira, dia 27, garantindo descanso prolongado de três dias, emendado com o fim de semana. Porém, há outras cidades em que a folga vai se estender por quatro dias, combinado a outro feriado local.

A folga prolongada de três dias vai valer para os servidores do governo do Estado e das cidades de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, Colatina, Linhares e Iconha. Nesses municípios e no serviço público estadual, o ponto facultativo pelo Dia do Servidor foi antecipado para a segunda-feira (27).

Já as cidades de Domingos Martins, Itaguaçu, São Roque do Canaã e Marechal Floriano vão adiar a comemoração do Dia do Servidor Público para a quinta-feira, dia 30 de outubro. Isso porque, nesses municípios, 31 de outubro é feriado, com a comemoração do Dia da Reforma Luterana. Dessa forma, os servidores terão quatro dias de descanso, emendando as folgas dos dias 30 e 31 com o fim de semana seguinte.

Servidores públicos vão ter até 4 dias de feriadão neste mês no ES

O feriado da Reforma Luterana tem origem cristã e é celebrada no dia em que o alemão Martinho Lutero afixou 95 teses que criticavam diferentes aspectos do catolicismo nas portas da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. O dia ficou conhecido como o nascimento do protestantismo, que deu origem às igrejas protestantes e evangélicas.

É importante ressaltar que o ponto facultativo não se aplica aos órgãos e entidades responsáveis pelos serviços essenciais que funcionam em regime de escala e que não podem ser interrompidos. No dia 28 de outubro, data oficial em que é celebrado o Dia do Servidor Público, haverá expediente normal.

Serviço

Onde o ponto facultativo do Dia do Servidor Público foi transferido para 27 de outubro

Vitória

Serra



Cariacica

Vila Velha



Viana



Colatina



Linhares



Iconha

Municípios com o ponto facultativo do Dia do Servidor Público transferido para o dia 30 de outubro

Domingos Martins

Marechal Floriano

São Roque do Canaã

Itaguaçu

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta