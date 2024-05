Servidores protestam contra reajuste de 4,5% proposto pelo governo do ES

Nota da Seger sobre as manifestações do Sindipúblicos

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informa que o cálculo do índice do reajuste linear leva em consideração fatores como o comportamento da receita do Estado e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de modo a reajustar os rendimentos dos servidores sem comprometer o equilíbrio fiscal e a solidez das contas públicas.

Em maio deste ano, será aplicado o índice de 4,5%, que praticamente repõe toda a inflação de 2023, que foi de 4,62%. O reajuste beneficiará mais de 96 mil servidores, entre ativos e inativos, e acarretará o acréscimo anual de R$372.140.916,60 na folha de pagamento do Estado. Vale destacar que o reajuste linear também foi concedido em anos anteriores – 3,5% em 2019, 6% em 2022 e 5% em 2023.

Os servidores efetivos do Poder Executivo do Estado contam, ainda, com promoções e progressões na carreira, que possibilitam o aumento em suas remunerações e que, consequentemente, impactam no crescimento vegetativo da folha.

Para além do reajuste linear, o Governo concedeu outros benefícios aos profissionais do Estado, no decorrer desta gestão. Segue alguns deles:

Aumento auxílio alimentação e valor das diárias

Em maio de 2023, o valor do auxílio alimentação pago aos servidores públicos do Executivo Estadual passou de R$ 300 para R$ 600 – um aumento de 100%, que beneficiou mais de 50 mil profissionais em atividade.

Em outubro de 2023, o valor das diárias de servidores públicos do Estado em viagens a trabalho foi elevado de R$ 112 para R$ 220, um aumento de 96%.

Reajuste magistério

Em novembro do ano passado, foi concedido reajuste salarial de 4% a aproximadamente 26 mil servidores do magistério estadual, ativos e inativos, remunerados por subsídio, e que atuam nas escolas ou unidades administrativas da Secretaria da Educação (Sedu).

Reajuste Segurança Pública

Os servidores da Segurança Pública - PM, CBMES, Polícia Civil, Agente Socioeducativo e Polícia Penal - foram contemplados, em dezembro de 2023, com reajuste de 4% específico para essas categorias. O mesmo índice será aplicado em dezembro de 2024, 2025 e 2026.

Reestruturação Planos de carreira

De 2019 a 2023, o Governo do Estado realizou a restruturação de várias carreiras do Executivo Estadual. Dentre elas, a do Magistério e a da Segurança:

- Em 2021, os profissionais da Educação tiveram a recomposição inicial da carreira, cuja variação foi de 23,09% a 28,79%. O ganho médio na tabela de subsídios foi de 18,5%.

- Em 2022, servidores da PM, CBMES, Polícia Civil, Polícia Penal e Agente Socioeducativo também contaram com restruturação na carreira, com ganhos específicos para cada categoria.