Prefeitura da Serra anuncia aumento salarial de 10,06% para servidores Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Serra anuncia reajuste salarial de 10,06% para servidores

partir de 1º de maio, o salário sobe 5%, e, a partir de 1º de novembro, 5,06%. O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT) , anunciou nesta quarta-feira (20) o aumento de 10,06% para cerca de 10 mil servidores da administração municipal. Segundo a prefeitura, a recomposição salarial corresponde ao percentual da inflação registrado no país e será feita de forma escalonada: apartir de 1º de maio, o salário sobe 5%, e, a partir de 1º de novembro, 5,06%.

A Prefeitura da Serra informou ainda que o projeto de lei sobre o reajuste foi enviado à Câmara Municipal para ser votado em regime de urgência. Segundo o Executivo municipal, a medida faz parte de um pacote de valorização dos servidores que, no início deste ano, já receberam abono no valor de um salário mínimo (R$ 1.212), e aumento de 50% no valor do auxílio-alimentação, que passou de R$ 350 para R$ 525.

De acordo com Sérgio Vidigal, a recomposição salarial vai melhorar o poder de compra do servidor. “Toda a equipe fez um esforço para ampliar os benefícios para os servidores desde o início deste ano. A recomposição salarial no valor da inflação vai melhorar o poder de compra dos servidores”, disse.

A secretária municipal de Administração e Recursos Humanos, Dayse Lemos, aproveitou a ocasião de anúncio do aumento para destacar outras ações realizadas visando a valorizar os servidores.

“Fixamos em R$ 1.221 o valor do menor salário base do município para ser aplicado aos salários de 2.346 servidores. Assim, mantemos o compromisso de dialogar abertamente com as carreiras, com foco no equilíbrio entre as demandas dos servidores e a capacidade financeira do município”, afirmou.

Já o secretário municipal da Fazenda, Henrique Valentim, lembrou do trabalho para aumentar a arrecadação na cidade, viabilizando a recomposição salarial.