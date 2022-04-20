Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A partir de maio

Serra anuncia reajuste salarial de 10,06% para servidores

Segundo a prefeitura, recomposição salarial corresponde ao percentual da inflação registrado no país e será feita de forma escalonada. Cerca de 10 mil servidores serão beneficiados

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 18:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 abr 2022 às 18:31
Câmaras e prefeituras
Prefeitura da Serra anuncia aumento salarial de 10,06% para servidores Crédito: Vitor Jubini
Serra anuncia reajuste salarial de 10,06% para servidores
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), anunciou nesta quarta-feira (20) o aumento de 10,06% para cerca de 10 mil servidores da administração municipal. Segundo a prefeitura, a recomposição salarial corresponde ao percentual da inflação registrado no país e será feita de forma escalonada: a partir de 1º de maio, o salário sobe 5%, e, a partir de 1º de novembro, 5,06%.
A Prefeitura da Serra informou ainda que o projeto de lei sobre o reajuste foi enviado à Câmara Municipal para ser votado em regime de urgência. Segundo o Executivo municipal, a medida faz parte de um pacote de valorização dos servidores que, no início deste ano, já receberam abono no valor de um salário mínimo (R$ 1.212), e aumento de 50% no valor do auxílio-alimentação, que passou de R$ 350 para R$ 525.
De acordo com Sérgio Vidigal, a recomposição salarial vai melhorar o poder de compra do servidor. “Toda a equipe fez um esforço para ampliar os benefícios para os servidores desde o início deste ano. A recomposição salarial no valor da inflação vai melhorar o poder de compra dos servidores”, disse.
A secretária municipal de Administração e Recursos Humanos, Dayse Lemos, aproveitou a ocasião de anúncio do aumento para destacar outras ações realizadas visando a valorizar os servidores.
“Fixamos em R$ 1.221 o valor do menor salário base do município para ser aplicado aos salários de 2.346 servidores. Assim, mantemos o compromisso de dialogar abertamente com as carreiras, com foco no equilíbrio entre as demandas dos servidores e a capacidade financeira do município”, afirmou. 
Já o secretário municipal da Fazenda, Henrique Valentim, lembrou do trabalho para aumentar a arrecadação na cidade, viabilizando a recomposição salarial.
“A Secretaria da Fazenda faz um trabalho muito forte desde o ano passado. Se o município não tiver receita, não é possível dar conta das obrigações que tem com a sociedade e com o servidor. Na análise desde reajuste, consideramos a possibilidade de melhorar para os servidores com cautela de manter o equilíbrio das finanças públicas, de forma que a prefeitura continue dando conta das suas obrigações com a sociedade”, destacou. 

Veja Também

Júlio Castiglioni deixa a Codesa e Bruno Fardin será o novo presidente

ANTT suspende todas as linhas da Viação Itapemirim

Saque do FGTS começa nesta quarta (20): saiba o que dá para comprar com R$ 1 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Serra servidores Salário mínimo Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados