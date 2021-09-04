Shopping Praia da Costa tem 50 lojas participando da ação Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Semana do Brasil: lojas de shoppings dão descontos de até 70% no ES

Começou nesta sexta-feira (3) a terceira edição da Semana do Brasil, evento que ficou conhecido como Black Friday brasileira, que oferece descontos e promoções exclusivas em diversas lojas pelo país. No Espírito Santo , os principais shoppings do Estado aderiram a campanha, que segue até o dia 13 de setembro.

Os descontos podem chegar até 70% e também serão oferecidas facilidades nos pagamentos, como cashback e frete grátis.

Os consumidores poderão comprar com desconto roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos e móveis, por exemplo, em lojas físicas, pela internet ou ainda pelas redes sociais. Os dez dias de promoções devem alavancar as vendas do comércio, que ainda se recupera dos efeitos da pandemia do novo coronavírus

O Shopping Vitória é um dos que aderiu ao evento. São mais de 20 lojas oferecendo uma grande variedade de promoções e descontos de até 70%. Os clientes ainda têm a possibilidade de fazer compras sem sair de casa através da plataforma virtual no site do shopping. Lá eles contam com benefícios como cashbacks e frete grátis para todo o Espírito Santo em determinadas compras.

Já no Shopping Vila Velha, mais de 40 lojas estão participando da Semana do Brasil. As promoções devem ir até o último dia do evento, com descontos que devem chegar a 60%.

“O varejo tem se recuperado e nós temos expectativas positivas para esta edição da Semana do Brasil, diante do avanço da vacinação. O shopping segue um rigoroso protocolo de higienização, desde o início da pandemia, e nossos lojistas e colaboradores estão preparados para receber os clientes nas lojas físicas com conforto e segurança”, garante o superintendente do Shopping Vila Velha, Bruno Ferrador.

Ainda em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa, 50 lojas participam. Todos os departamentos estão em liquidação, com descontos de até 60%.

No Boulevard Vila Velha, os descontos chegam a 70% em quase 60 lojas. As promoções estão disponíveis nas lojas físicas e também para as compras on-line, assim como para todos os formatos de entrega ou retirada – através dos armários inteligentes, de drive-thru e delivery.

Os maiores shoppings do Espírito Santo

Já em Cariacica, no Shopping Moxuara, entre 50 e 60 lojas estão com produtos em promoção. Com todos os departamentos envolvidos e descontos de até 70%.