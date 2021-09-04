Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comércio

Semana do Brasil: lojas de shoppings dão descontos de até 70% no ES

A chamada Black Friday brasileira vai até o dia 13 de setembro, com milhares de produtos em promoção. Alguns estabelecimentos também oferecem cashback e frete grátis
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

04 set 2021 às 08:24

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 08:24

Shopping Praia da Costa: novas lojas serão abertas no final de março
Shopping Praia da Costa tem 50 lojas participando da ação Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação
Semana do Brasil: lojas de shoppings dão descontos de até 70% no ES
Começou nesta sexta-feira (3) a terceira edição da Semana do Brasil, evento que ficou conhecido como Black Friday brasileira, que oferece descontos e promoções exclusivas em diversas lojas pelo país. No Espírito Santo, os principais shoppings do Estado aderiram a campanha, que segue até o dia 13 de setembro.
Os descontos podem chegar até 70% e também serão oferecidas facilidades nos pagamentos, como cashback e frete grátis.
Os consumidores poderão comprar com desconto roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos e móveis, por exemplo, em lojas físicas, pela internet ou ainda pelas redes sociais. Os dez dias de promoções devem alavancar as vendas do comércio, que ainda se recupera dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Veja Também

Lojas do ES terão que exibir preço anterior de produtos em promoção

Saiba o que funciona e não funciona no feriadão de Sete de Setembro

O Shopping Vitória é um dos que aderiu ao evento. São mais de 20 lojas oferecendo uma grande variedade de promoções e descontos de até 70%. Os clientes ainda têm a possibilidade de fazer compras sem sair de casa através da plataforma virtual no site do shopping. Lá eles contam com benefícios como cashbacks e frete grátis para todo o Espírito Santo em determinadas compras.
Já no Shopping Vila Velha, mais de 40 lojas estão participando da Semana do Brasil. As promoções devem ir até o último dia do evento, com descontos que devem chegar a 60%.
“O varejo tem se recuperado e nós temos expectativas positivas para esta edição da Semana do Brasil, diante do avanço da vacinação. O shopping segue um rigoroso protocolo de higienização, desde o início da pandemia, e nossos lojistas e colaboradores estão preparados para receber os clientes nas lojas físicas com conforto e segurança”, garante o superintendente do Shopping Vila Velha, Bruno Ferrador.

Veja Também

Anúncio de promoção de gasolina em postos de Vila Velha é falso

Novas regras de seguro de carro começam a valer; veja o que muda

Ainda em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa, 50 lojas participam. Todos os departamentos estão em liquidação, com descontos de até 60%.
No Boulevard Vila Velha, os descontos chegam a 70% em quase 60 lojas. As promoções estão disponíveis nas lojas físicas e também para as compras on-line, assim como para todos os formatos de entrega ou retirada – através dos armários inteligentes, de drive-thru e delivery. 

Os maiores shoppings do Espírito Santo

Já em Cariacica, no Shopping Moxuara, entre 50 e 60 lojas estão com produtos em promoção. Com todos os departamentos envolvidos e descontos de até 70%.
No entanto, diferente dos concorrentes, as ações começaram mais cedo, na quinta-feira (2) e só devem ir até domingo (5).

Veja Também

Economia do país paralisa; entenda o que podemos esperar até o fim do ano

As dicas para reduzir consumo de energia em até 20% ao mês

ES atrai investidor 'forasteiro' interessado em abrir negócio no Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Comércio Shoppings
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026
Rio Branco-ES x Araguaína, pela Copa Verde 2026
Em noite trágica, Rio Branco perde e adia classificação na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados