Ester é ambulante mas está sem renda desde que o movimento nas ruas caiu por causa do coronavírus Crédito: Reprodução TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Sem renda de bicos, moradores de bairros pobres vivem epidemia da fome

"Esses dias eu tive uma crise de choro na minha casa. Olhava para um lado e não tinha nada, do outro não tinha nada. Pedi a Deus para me ajudar". O relato é da diarista Justina Maria Venâncio, 49 anos, moradora do bairro Resistência, em Vitória. Por conta do isolamento social exigido por autoridades e cientistas para reduzir a propagação do coronavírus, ela ficou sem trabalho e a família, sem a única fonte de renda da casa.

Justina mora com o filho e a sobrinha, ambos adolescentes. No andar de baixo, vive ainda a filha dela, Deizilane, de 23 anos, com os dois filhos, de 2 e 7 anos. Antes da pandemia de Covid-19 alterar a vida e a rotina de todos, ela trabalhava fazendo faxina em duas casas. "Ninguém quer que eu vá mais. Uma das casas é de dois idosos, falaram que é muito arriscado. Não tem mais faxina. Estou aqui, vivendo...", diz.

Há dias, a família já não tem dinheiro para comprar o básico. A comida vem de cestas básicas entregues pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou da ajuda de membros da igreja."Sou da Metodista, quando eu preciso de algo, eles me ajudam. As minhas contas quem tem pago é meu irmão", relata.

SOCORRO COM CESTAS BÁSICAS

Essa rede de apoio tem atuado em vários locais e envolve vizinhos, igrejas e associações. "Aqui têm muitas pessoas com dificuldade. Estamos pedindo doação de comida", afirma o presidente da associação de moradores de Resistência, Batista Venâncio da Silva.

CHIKUNGUNYA E CORONAVIRUS

Ele conta que a situação da população da região já estava preocupante por causa do aumento de casos de chikungunya desde o início do ano, mas afirma que piorou muito depois da chegada da Covid-19 no Estado . De acordo com a Prefeitura de Vitória, a maioria dos mais de 4 mil casos registrados desde janeiro estão na região da Grande São Pedro. "Nessa área, antes de começar coronavírus já tinha a chikungunya,que deixou muita gente sem conseguir trabalhar e que já estava precisando das cestas básicas", relata.

No bairro Conquista, ainda na Capital, os vizinhos também se uniram para tentar socorrer aqueles que estão com mais dificuldades. "Ontem mesmo um rapaz passou aqui oferecendo cesta básica para mim. Não peguei. Falei para dar para a senhora que mora mais em cima. Ela tem mais filhos do que eu", conta Mauriceia da Silva Jacob, 39 anos.

Mauriceia da Silva Jacob, 39 anos, faz marmitas, mas viu as vendas despencarem com a crise Crédito: Arquivo pessoal

INSEGURANÇA COM O FUTURO

Ela faz marmitas para vender e viu as vendas despencarem desde que começou o período de isolamento social. Mauriceia afirma que vendia entre 25 e 30 quentinhas por dia. Agora, chega a vender duas. "A gente que trabalha, sobrevive daquilo. Se não tem como trabalhar, não tem como comer", diz.

Mauriceia mora com a filha de 15 anos, o filho de 21 e o neto de 6 anos. A única renda da casa vem da venda das marmitas. Diante das dificuldades do momento, ela considera abandonar o negócio para priorizar a alimentação da família. "Estou tendo que optar: ou compro comida para a família, ou para as marmitas. O preço dos produtos aumentou muito também. Tem supermercado que está vendendo um pente de ovos a 20 reais."

As dificuldades e a falta de perspectiva de futuro têm desesperado Mauriceia. "Se não melhorar vai ficar muito complicado. Se não melhorar, eu não sei o que vamos fazer. Eu perco o sono. Fico pensando de onde eu vou tirar dinheiro", diz.

ESPERANÇA NO BENEFÍCIO

Tanto Mauriceia quanto Justina têm direito ao auxílio financeiro emergencial de R$ 600, apelidado de "coronavoucher". Elas se inscreveram no programa, mas o dinheiro ainda não chegou. O pedido de benefício está em análise ainda pela Dataprev, empresa do governo federal responsável por verificar os cadastros dos candidatos ao benefício.

Além do tempo, que pode ser longo demais para essas famílias, muitas desconheciam o benefício ou não tinham acesso à internet para fazer o pedido. "Eu ouvi falar disso (do auxílio), mas pedi um dos meus filhos me cadastrar. Nem telefone eu tenho", afirma Justina. A filha dela, Deisilane, que recebe Bolsa-Família e também têm direito a auxílio diz que tentou fazer o cadastro da mãe, mas não conseguiu concluir logo nos primeiros dias de liberação do site.