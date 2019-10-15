Dinheiro no bolso

Saque do FGTS começa na sexta para quem não tem conta na Caixa

Banco ainda não informou se agências vão abrir mais cedo para atender os trabalhadores

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 11:21 - Atualizado há 6 anos

Saque do FGTS poderá ser feito tanto nas agências da Caixa quanto nas casas lotéricas Crédito: Ricardo Medeiros

Começa nesta sexta-feira o saque-imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para os cotistas que não tem conta poupança na Caixa Econômica Federal. O trabalhador poderá sacar até R$ 500 de cada conta que tem no fundo - esteja ela ativa ou inativa.

De 13 de setembro a 9 de outubro, o dinheiro já foi disponibilizado para os correntistas da Caixa. Agora, para os não-correntistas, os saques seguem até o dia 6 de março de 2020. As datas para a retirada do dinheiro foram definidas de acordo com a data de aniversário dos trabalhadores.

Neste primeiro momento, poderão sacar os nascidos em janeiro. Ainda em outubro, a partir do dia 25, poderá sacar quem nasceu em fevereiro e assim sucessivamente até 6 de março, quando poderão sacar as pessoas que fazem aniversário em dezembro.

Existe a expectativa que as agências da Caixa abram mais cedo para dar conta do fluxo de pessoas que vão efetuar o saque. A Caixa, no entanto, ainda não confirmou quantas agências devem abrir mais cedo, nem se elas vão, de fato, abrir antes do normal. No período do saque para correntistas, cerca de 30 agências em todo o Estado abriram mais cedo.

Além das agências bancárias, o saque também pode ser feito nas casas lotéricas. Para os saques de até R$ 100 por conta é preciso levar o CPF e um documento de identificação. Já para os saques de até R$ 500 por conta é preciso levar um documento de identificação e o Cartão do Cidadão com a senha.

0800

A Caixa disponibilizou um telefone 0800 para que as pessoas saibam quanto poderão sacar e a partir de quando o resgate poderá ser efetuado. O número é 0800-724-2019.

Ao ligar para este telefone, a pessoa ouve uma gravação da Caixa dizendo que o número é exclusivo para informações sobre o saque do FGTS referente à Medida Provisória 889/2019 - que permite que o trabalhador retire até R$ 500 de cada conta.

Na ligação é explicado que quem tem conta poupança na Caixa a transferência dos valores será automática - já quem é correntista da Caixa tem até domingo para antecipar o saque do FGTS. Na sequência, a gravação explica que para mais informações a pessoa pode acessar o site da Caixa (www.caixa.gov.br), o aplicativo do FGTS, ou teclar "2" para continuar tendo mais informações.

O próximo passo é escolher informar o número do CPF (opção 1), ou o Número de Identificação Social (NIS, que é a opção 2). Passada esta etapa, a gravação solicita o dia e mês de aniversário do trabalhador (sem o ano).

Ao digitar todas as informações, a gravação informa o número de contas localizadas, o valor disponível para saque e a data que o dinheiro poderá ser retirado. Os valores disponíveis também podem ser vistos pelo aplicativo do FGTS, ou pelo site da Caixa, mas nos dois casos é preciso cadastrar uma senha.

SAQUE-ANIVERSÁRIO

Vale destacar que o saque imediato, este que estará liberado a partir de sexta-feira para os nascidos em janeiro, não tem nenhuma relação com o saque-aniversário. Assim, mesmo quem optar por retirar o dinheiro poderá sacar o total que tem na conta em caso de demissão.

