Saque do FGTS: agências da Caixa vão abrir mais cedo e funcionar no sábado

Para a retirada de até R$ 500 do fundo, mais de 30 agências no Espírito Santo vão ter horário especial

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 19:08 - Atualizado há 6 anos

Caixa Econômica Federal: agências terão funcionamento especial Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

Em todo o Espírito Santo mais de 30 agências da Caixa vão funcionar em horário especial nesta sexta-feira (18) e nas próximas segunda (21) e terça (22). Além disso, elas devem abrir no sábado (19), de 9h às 15h. Trabalhadores nascidos em janeiro que não possuem conta no banco poderão realizar o saque imediato do Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) no valor de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa.

Algumas agências vão abrir até duas horas mais cedo e fechar duas horas mais tarde nos dias 18, 21 e 22. A relação das unidades com o horário antecipado você confere no final desta matéria.

Segundo a Caixa, aquelas que abrem normalmente às 8h fecharão duas horas após o horário padrão de atendimento, e as que começam a funcionar às 9h estenderão seu expediente em uma hora. Não foi informado, entretanto, o horário de fechamento normal dessas agências.

Segundo o banco, para agilizar o atendimento, o trabalhador deve estar com sua carteira de trabalho em mãos no momento do saque. Dúvidas sobre valores e o direito ao saque podem ser consultadas no aplicativo FGTS, pelo site do banco ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas.

A data limite para recebimento dos valores é 31 de março de 2020, conforme o calendário no final da matéria. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.

O saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS caso o trabalhador seja demitido sem justa causa ou demais hipóteses previstas em lei. A retirada de até R$ 500 por conta do fundos não significa adesão ao saque aniversário (opção de sacar uma parte do FGTS todos os anos) ou a perda do direito à multa rescisória, independente do canal de recebimento.

