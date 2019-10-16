Home
>
Economia do ES
>
Saque do FGTS: agências da Caixa vão abrir mais cedo e funcionar no sábado

Saque do FGTS: agências da Caixa vão abrir mais cedo e funcionar no sábado

Para a retirada de até R$ 500 do fundo, mais de 30 agências no Espírito Santo vão ter horário especial

Siumara Gonçalves

Repórter de Economia / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 19:08

 - Atualizado há 6 anos

Caixa Econômica Federal: agências terão funcionamento especial Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
00:00 / 01:45
Agências da Caixa vão abrir mais cedo e funcionar no sábado para o saque do FGTS

Em todo o Espírito Santo mais de 30 agências da Caixa vão funcionar em horário especial nesta sexta-feira (18) e nas próximas segunda (21) e terça (22). Além disso, elas devem abrir no sábado (19), de 9h às 15h. Trabalhadores nascidos em janeiro que não possuem conta no banco poderão realizar o saque imediato do Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) no valor de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa.

Recomendado para você

Segmentos de hipermercados e supermercados e vestuário e calçados representam, juntos, 75% do faturamento desta época do ano

Natal deve movimentar R$ 1,57 bilhão em vendas no comércio do ES

Após representantes do mercado imobiliário criticarem o texto aprovado pelos deputados estaduais, o governador disse que vai ouvir envolvidos antes da sanção ao projeto

Casagrande diz que vai ouvir TJES e Assembleia sobre as taxas de cartório

Segundo estimativa realizada pelo Observatório Findes, caso as projeções se consolidem, 2026 será o quarto ano consecutivo de alta do PIB do Estado

Economia do ES deve crescer em 2026 em ritmo menor do que neste ano

Algumas agências vão abrir até duas horas mais cedo e fechar duas horas mais tarde nos dias 18, 21 e 22. A relação das unidades com o horário antecipado você confere no final desta matéria.

 Segundo a Caixa, aquelas que abrem normalmente às 8h fecharão duas horas após o horário padrão de atendimento, e as que começam a funcionar às 9h estenderão seu expediente em uma hora. Não foi informado, entretanto, o horário de fechamento normal dessas agências.

Leia mais

Governo quer fim do monopólio da Caixa como operadora do FGTS

Segundo o banco, para agilizar o atendimento, o trabalhador deve estar com sua carteira de trabalho em mãos no momento do saque. Dúvidas sobre valores e o direito ao saque podem ser consultadas no aplicativo FGTS, pelo site do banco ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas.

A data limite para recebimento dos valores é 31 de março de 2020, conforme o calendário no final da matéria. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.

O saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS caso o trabalhador seja demitido sem justa causa ou demais hipóteses previstas em lei. A retirada de até R$ 500 por conta do fundos não significa adesão ao saque aniversário (opção de sacar uma parte do FGTS todos os anos) ou a perda do direito à multa rescisória, independente do canal de recebimento.

Leia mais

Projeto quer liberar trabalhador a aplicar FGTS em ação e renda fixa

Maia defende FGTS como poupança vinculado a sistema de capitalização

Governo tem MP para extinção da multa adicional de 10% do FGTS

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais