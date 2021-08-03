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Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em março nesta quarta

A quarta parcela do benefício, depositada no mês passado no Caixa Tem, agora pode ser sacada ou transferida para outros bancos. Veja calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2021 às 18:49

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 18:49

O valor do auxílio emergencial.
Auxílio emergencial é liberado para saque e transferência Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta quarta-feira (4) o saque da quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em março. Os valores pagos a essas famílias variam de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição familiar.
Até esta terça-feira (3), os contemplados só podiam fazer o pagamento de contas, boletos - através do aplicativo Caixa Tem - e realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Além do saques, a partir desta terça, é possível também contar com transferências para outras contas e mesmo fazer um PIX.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente, pois a Caixa e o governo federal resolveram antecipar o calendário da quarta parcela. Anteriormente, os pagamentos estavam previstos para iniciar no dia 1º de julho.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos mesmos de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício permanece o mesmo para todas as parcelas, porém, varia conforme a composição familiar. Veja o formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

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