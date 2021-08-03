Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em março nesta quarta

A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta quarta-feira (4) o saque da quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em março. Os valores pagos a essas famílias variam de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição familiar.
Até esta terça-feira (3), os contemplados só podiam fazer o pagamento de contas, boletos - através do aplicativo Caixa Tem - e realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Além do saques, a partir desta terça, é possível também contar com transferências para outras contas e mesmo fazer um PIX.
Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente, pois a Caixa e o governo federal resolveram antecipar o calendário da quarta parcela. Anteriormente, os pagamentos estavam previstos para iniciar no dia 1º de julho.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos mesmos de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício permanece o mesmo para todas as parcelas, porém, varia conforme a composição familiar. Veja o formato:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.