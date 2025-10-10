Qual você usa?

Saiba o transporte mais usado pelos capixabas para ir ao trabalho

Censo do IBGE revela os veículos mais comuns nas ruas do Estado para transportar os trabalhadores

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 17:17

Ônibus e carros são os meios mais utilizados por capixabas para se deslocar até o trabalho. No Espírito Santo, que tem 1.296.146 pessoas ocupadas, o transporte coletivo é o que consome mais tempo das no trajeto até o emprego.

Nos ônibus, são 344.351 usuários e, nos carros, 339.323. Quem não usa um dos dois opta por fazer o caminho a pé: são 236.813 trabalhadores que vão de casa para o trabalho andando. O número supera os 207.748 que têm motos como meio de transporte para o trajeto diário e os 119.066 que utilizam bicicletas.

Os demais utilizam vans, caminhonetes ou caminhões adaptados (como os chamados pau-de-arara), mototáxi, táxi e semelhantes (como carros de aplicativo) e trens.

Os dados são da pesquisa “Deslocamentos para trabalho e para estudo”, do Censo 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira (9).

O levantamento revela que a maioria dos trabalhadores capixabas, 421.606 pessoas, leva de 15 a 30 minutos para chegar ao trabalho. Desse grupo, 127.665 usam os carros e 95.564 estão nos ônibus.

O terceiro meio mais utilizado por quem leva até meia hora no trajeto é a motocicleta: são 77.695 usuários sobre duas rodas.

Por outro lado, em trajetos que vão de 30 minutos a 1 hora, é nos ônibus que os capixabas passam mais tempo. Nesse período, são 137.701 usuários, enquanto o número de automóveis fica em 64.911.

Há ainda um grupo de 83.148 pessoas que passa de 1 a 2 horas nos coletivos. No mesmo período de tempo, são 17.162 usuários de nos carros e 5.454 de motocicletas. Apesar do tempo longo no trajeto, segundo o IBGE, 2.708 capixabas vão a pé para o trabalho nesse período.

Em termos percentuais, o Censo mostra que o ônibus é utilizado em 26,61% dos deslocamentos. Na sequência, 26,22% dos capixabas ocupados, ou seja, 339.323, têm os carros como meio em que passam mais tempo para chegar ao local de trabalho.

Já o trajeto a pé é feito por 236.813 (18,3%) trabalhadores, superando os 16,05% do uso de motocicleta, que são 207.748, e 9,2% das bicicletas, usadas por 119.066 pessoas.

Para mostrar quanto tempo as pessoas levam para chegar ao trabalho em cada um dos 78 municípios capixabas, A Gazeta preparou um infográfico interativo que detalha o levantamento do IBGE. Confira abaixo:

