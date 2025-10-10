Saiba o transporte mais usado pelos capixabas para ir ao trabalho

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 17:17
Ônibus e carros são os meios mais utilizados por capixabas para se deslocar até o trabalho. No Espírito Santo, que tem 1.296.146 pessoas ocupadas, o transporte coletivo é o que consome mais tempo das no trajeto até o emprego.
Nos ônibus, são 344.351 usuários e, nos carros, 339.323. Quem não usa um dos dois opta por fazer o caminho a pé: são 236.813 trabalhadores que vão de casa para o trabalho andando. O número supera os 207.748 que têm motos como meio de transporte para o trajeto diário e os 119.066 que utilizam bicicletas.
Os demais utilizam vans, caminhonetes ou caminhões adaptados (como os chamados pau-de-arara), mototáxi, táxi e semelhantes (como carros de aplicativo) e trens.
Os dados são da pesquisa “Deslocamentos para trabalho e para estudo”, do Censo 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira (9).
O levantamento revela que a maioria dos trabalhadores capixabas, 421.606 pessoas, leva de 15 a 30 minutos para chegar ao trabalho. Desse grupo, 127.665 usam os carros e 95.564 estão nos ônibus.
O terceiro meio mais utilizado por quem leva até meia hora no trajeto é a motocicleta: são 77.695 usuários sobre duas rodas.
Por outro lado, em trajetos que vão de 30 minutos a 1 hora, é nos ônibus que os capixabas passam mais tempo. Nesse período, são 137.701 usuários, enquanto o número de automóveis fica em 64.911.
Há ainda um grupo de 83.148 pessoas que passa de 1 a 2 horas nos coletivos. No mesmo período de tempo, são 17.162 usuários de nos carros e 5.454 de motocicletas. Apesar do tempo longo no trajeto, segundo o IBGE, 2.708 capixabas vão a pé para o trabalho nesse período.
Em termos percentuais, o Censo mostra que o ônibus é utilizado em 26,61% dos deslocamentos. Na sequência, 26,22% dos capixabas ocupados, ou seja, 339.323, têm os carros como meio em que passam mais tempo para chegar ao local de trabalho.
Já o trajeto a pé é feito por 236.813 (18,3%) trabalhadores, superando os 16,05% do uso de motocicleta, que são 207.748, e 9,2% das bicicletas, usadas por 119.066 pessoas.
Para mostrar quanto tempo as pessoas levam para chegar ao trabalho em cada um dos 78 municípios capixabas, A Gazeta preparou um infográfico interativo que detalha o levantamento do IBGE. Confira abaixo:
