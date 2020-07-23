Reveja o lançamento do Gazeta Empresarial de Aracruz e confira os vencedores

Prêmio Gazeta Empresarial de Aracruz é sinal de reconhecimento para as marcas mais lembradas do município Crédito: Divulgação

Diante do mundo acelerado em que vivemos, as relações humanas ficam mais fragmentadas. O que nos pede o mundo? Mais sentido! O mercado e a sociedade pedem mais significado e permanência. Isso é o propósito. Foi com esse convite à reflexão que o CEO Jaime Troiano começou sua palestra, durante evento da 8ª edição do Gazeta Empresarial de Aracruz, na noite desta quarta-feira (22), quando foram anunciados os vencedores do prêmio.

Especialista na área, Troiano falou sobre As Marcas e as Crises: quem tem propósito, tem força e explicou que o funcionário fica mais engajado no trabalho quando sabe o impacto da tarefa dele. A tarefa leva à hierarquia, que leva à missão, segue para a visão e, aí sim, alcança o propósito.

Troiano é fundador e comanda há mais de 26 anos a TroianoBranding, primeira empresa brasileira dedicada integralmente à gestão de marcas, e já trabalhou com as maiores do país, como Globo, Itaú e Riachuelo. Segundo ele, empresas movidas por um propósito se apoiam em necessidades humanas universais. E uma coisa importante: ele tem que ser simples. As empresas com propósito têm muito mais valor de mercado. Outro ponto positivo é que ele resgata a dimensão humana das empresas.

Os internautas também puderam participar enviando perguntas ao vivo para o palestrante. Em seguida, foram divulgados os vencedores do Prêmio Gazeta Empresarial.

Arquivos & Anexos Lista dos vencedores do Gazeta Empresarial de Aracruz Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

PESQUISA

As marcas mais lembradas pelos moradores de Aracruz foram identificadas numa pesquisa realizada pela Futura, entre os dias 4 e 10 de março. Os entrevistadores fizeram a seguinte pergunta: Quando falo em determinado segmento, qual marca lhe vem à cabeça?.

O presidente da Futura, José Luiz Orrico, disse que a pesquisa é um levantamento estatístico do tipo survey, ou seja, amostra de caráter aleatório com consumidores a partir de 16 anos. A pesquisa é realizada com critérios estatísticos. Antes de irmos a campo, é definida uma amostragem, baseada no perfil das pessoas que devem ser entrevistadas. Esse perfil é definido pela proporção dos habitantes do município, pelo sexo e pela faixa etária, para possibilitar maior representatividade nessa amostra, pontuou.

Aracruz possui cerca de 100 mil habitantes, segundo o IBGE. Para a pesquisa do Prêmio Gazeta Empresarial, 300 moradores foram entrevistados. Apesar de ser um grupo pequeno, Orrico garantiu que é suficiente para avaliar o mercado.

Toda pesquisa tem indicadores científicos que são a margem de erro e o intervalo de confiança. Isso significa que a margem de erro da pesquisa indica quanto o resultado pode variar para mais ou para menos e o intervalo de confiança mostra quantas vezes o resultado se repetirá dentro daquela margem. O que usamos em Aracruz é dois pontos percentuais para mais ou para menos para um intervalo de 95%. Isso quer dizer que, se você fizer aquela pesquisa com aquela amostra 100 vezes, em 95 o resultado dará dentro da margem de erro. Pessoas interessadas ou que tiverem dúvida sobre a metodologia da pesquisa, podem contactar a equipe comercial da Regional Norte pelo telefone (27) 3373-7678.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o evento foi transmitido pelo portal A Gazeta, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos pelas autoridades de saúde.Mesmo em um momento tão adverso para a economia, a Rede Gazeta sabe o quanto essa pesquisa é importante para os empresários. Por isso, fizemos questão de realizar esse evento, frisou a diretora das Regionais Norte e Noroeste, Maria Helena Vargas.