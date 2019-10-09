IPCA

Repolho, tomate e mamão fazem a inflação cair no ES

Queda nos preços foi registrada pelo segundo mês seguido na Grande Vitória, segundo o IBGE

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 11:10 - Atualizado há 6 anos

Alimentos puxaram a inflação para baixo em setembro Crédito: Reprodução | Pixabay

Pelo segundo mês seguido a inflação caiu no Espírito Santo. Segundo dados do Índice Nacional de Preços o Consumidor Amplo (IPCA), de uma forma geral, os produtos ficaram 0,02% mais baratos em setembro, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os produtos que mais apresentaram queda nos preços foram o repolho (28,26%), o tomate (22,71%) e o mamão (21,81%). De uma forma geral, a retração foi puxada pela alimentação no domicílio - já que fora de casa teve aumento de 0,15% - e pelos combustíveis, já que a gasolina apresentou queda de 0,55% e o etanol 0,08%. O óleo diesel, por sua vez, subiu 0,63%.

Aumento

O aumento dos preços registrados pelo IPCA em setembro ficou restrito a poucos produtos. O maior aumento foi o de artigos e maquiagem (11,55%) e do peixe dourado (10,79%). Joias e bijuterias tiveram um aumento de 2,96%, assim como produtos óticos (1,77%), mas são produtos que não têm muito peso no cálculo do IPCA.

