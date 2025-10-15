Em Colatina

Rede Gazeta reúne especialistas e empresariado de Colatina para discutir agenda da reforma tributária

Painel "Diálogos pela reforma tributária" acontece na próxima quarta-feira (22), no Centro de Ciências. Programação vai discutir possíveis efeitos da nova legislação na região Noroeste do Espírito Santo; inscrições já estão esgotadas

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:51

O que muda para o Espírito Santo a partir de 2026, quando entram em vigor as primeiras mudanças advindas da Reforma Tributária e como elas podem impactar o Noroeste capixaba? Essa e outras perguntas estão no centro da discussão promovida pelo painel "Diálogos", uma realização de A Gazeta e da Associação Empresarial de Desenvolvimento de Colatina (Assedic), que acontece no próximo dia 22 de outubro. As inscrições se esgotaram na manhã desta quarta-feira (15).



Se por um lado a mudança na legislação, trazida pela Lei Complementar 214/2025, favorece investimentos em setores estratégicos - como petróleo e gás -, por outro pode reduzir a atratividade do Estado como polo de importação, já que a cobrança de tributos passará a ser feita no destino, o que pode impactar a movimentação portuária e empresas instaladas em busca de benefícios fiscais.

O presidente da Assedic, Liemar Pretti, acrescenta que levar o "Diálogos pela reforma tributária" para Colatina é uma forma de garantir que os investidores locais compreendam os efeitos da reforma e possam se posicionar com segurança numa agenda de futuro. "Trazer autoridades e especialistas para Colatina é uma forma de descentralizar o conhecimento e aproximar a nossa região dos grandes debates nacionais. Isso fortalece o empresariado porque proporciona informação qualificada, abre espaço para o diálogo direto, oportunidade de networking e espaço para levantar as demandas locais diante inclusive de quem toma decisões e para o entendimento de como cada mudança pode impactar os negócios locais", analisa Pretti.

Na programação do painel estão confirmados o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa, o ex-secretário da Fazenda e advogado tributarista Bruno Negris, e o ex-presidente do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF), Gustavo Guerra. A mediação do bate-papo ficará a cargo do colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho.

Agenda de futuro

O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, pontua que a busca por um sistema mais equilibrado e justo, que seja eficiente na arrecadação e conectado à geração de empregos é essencial, o que reforça a missão do município em sediar um evento com essa temática - e a Prefeitura de Colatina é parceira da programação. O "Diálogos pela Reforma Tributária" acontece no Centro de Ciências, a partir das 18h30.

"Temos trabalhado na modernização da gestão fiscal e na digitalização de processos, que coincidentemente, se inicia na próxima segunda-feira (20), tornando a arrecadação mais eficiente e proporcionando maior transparência na gestão municipal. Também estamos capacitando nossas equipes técnicas e iniciando o diálogo com o setor produtivo, justamente para garantir uma transição tranquila e segura quando a nova estrutura tributária estiver em vigor", afirma Renzo. O chefe do Executivo destaca o compromisso em criar "ambiente favorável para quem quer investir e gerar oportunidades" como item prioritário na pauta municipal.

Diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas pontua que ao abrir espaço para essa discussão, o grupo chama a sociedade para um debate propositivo: "O que Colatina e a região, como um todo, devem observar, são as oportunidades de crescimento que se pode ter diante da reforma tributária. Turismo e gastronomia, por exemplo, são setores que podem ser beneficiados e para os quais já há vocação regional", destaca.

O evento "Diálogos pela reforma tributária" é uma realização de A Gazeta e Assedic. O apoio é da Prefeitura Municipal de Colatina, com patrocínio da Unimed Noroeste Capixaba.

