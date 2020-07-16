Rede Gazeta premia as marcas mais lembradas de Aracruz

Prêmio Gazeta Empresarial de Aracruz será transmitido, ao vivo, pela internet Crédito: Divulgação

O volume diário de informações a que o consumidor tem acesso é cada vez maior, o que exige um trabalho constante das empresas para desenvolver estratégias que ajudem a sua marca a se manter em evidência na mente do seu público.

Sabemos que lembrança é algo tão mais intenso e permanente em nossas mentes quanto mais relevante for a empresa ou a marca que ela representa. Uma das formas supremas de gerar relevância é ter um autêntico propósito que conduza os passos da organização, ressalta Jaime Troiano, fundador e presidente da TroianoBranding, primeira empresa brasileira dedicada integralmente à gestão de marcas.

E acrescenta: Propósito é alma, e também uma arma de mercado que ilumina os caminhos da organização. Ser bem lembrada é um sinal que a marca tem um significado na sociedade em que atende. Jaime Troiano será o palestrante do lançamento do 8º Prêmio Gazeta Empresarial de Aracruz, com transmissão virtual pelo site de A Gazeta nesta quarta-feira (22), às 20 horas.

As marcas mais lembradas pelos moradores de Aracruz foram identificadas numa pesquisa realizada pela Futura. Os entrevistadores fizeram a seguinte pergunta: Quando falo em determinado segmento, qual marca lhe vem à cabeça?. Foram pesquisados 55 segmentos, em abordagem entre os dias 4 e 10 de março. Trezentas pessoas foram entrevistadas na zona urbana do município.

Pela primeira vez, o evento será realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social, exigidos neste momento de pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Maria Helena Vargas ressalta o compromisso da Rede Gazeta com as empresas capixabas Crédito: Acervo pessoal

A entrega da pesquisa de Recall de Marcas de Aracruz e a palestra sobre a força do propósito das marcas reforçam nosso compromisso com as empresas capixabas. Em um momento tão adverso para a economia, a força da marca passa a ser ainda mais relevante, ressalta a diretora das Regionais Norte e Noroeste, Maria Helena Vargas.

Além da palestra com Jaime Troiano, o presidente da Futura, José Luiz Orrico, realizará a apresentação dos resultados durante o evento.

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