Rede Gazeta premia as marcas mais lembradas de Aracruz

O volume diário de informações a que o consumidor tem acesso é cada vez maior, o que exige um trabalho constante das empresas para desenvolver estratégias que ajudem a sua marca a se manter em evidência na mente do seu público.
Sabemos que lembrança é algo tão mais intenso e permanente em nossas mentes quanto mais relevante for a empresa ou a marca que ela representa. Uma das formas supremas de gerar relevância é ter um autêntico propósito que conduza os passos da organização, ressalta Jaime Troiano, fundador e presidente da TroianoBranding, primeira empresa brasileira dedicada integralmente à gestão de marcas.
E acrescenta: Propósito é alma, e também uma arma de mercado que ilumina os caminhos da organização. Ser bem lembrada é um sinal que a marca tem um significado na sociedade em que atende. Jaime Troiano será o palestrante do lançamento do 8º Prêmio Gazeta Empresarial de Aracruz, com transmissão virtual pelo site de A Gazeta nesta quarta-feira (22), às 20 horas.
As marcas mais lembradas pelos moradores de Aracruz foram identificadas numa pesquisa realizada pela Futura. Os entrevistadores fizeram a seguinte pergunta: Quando falo em determinado segmento, qual marca lhe vem à cabeça?. Foram pesquisados 55 segmentos, em abordagem entre os dias 4 e 10 de março. Trezentas pessoas foram entrevistadas na zona urbana do município.
Pela primeira vez, o evento será realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social, exigidos neste momento de pandemia provocada pelo novo coronavírus.
A entrega da pesquisa de Recall de Marcas de Aracruz e a palestra sobre a força do propósito das marcas reforçam nosso compromisso com as empresas capixabas. Em um momento tão adverso para a economia, a força da marca passa a ser ainda mais relevante, ressalta a diretora das Regionais Norte e Noroeste, Maria Helena Vargas.
Além da palestra com Jaime Troiano, o presidente da Futura, José Luiz Orrico, realizará a apresentação dos resultados durante o evento.
CONHEÇA MAIS SOBRE JAIME TROIANO
Formado em Engenharia Química pela FEI e em Sociologia pela USP, Jaime fundou e comanda a TroianoBranding. A empresa está no mercado há mais de 26 anos e já trabalhou com mais de mil marcas, entre elas estão as maiores do país como Globo, Itaú, Porto Seguro e Netshoes. Antes disso, Jaime Troiano foi VP de Planejamento e Consumer Insights para agências como Young & Rubican, MPM-Lintas e BBDO, com atuação em toda América Latina. Possui diversos artigos e estudos sobre Branding e comportamento do consumidor publicados no Brasil e exterior. Além de suas funções na TroianoBranding, contribui para diversos veículos na área de marketing e negócios. É autor do livro As marcas no divã: uma análise de consumidores e criação de valor- Editora Globo e de Brandintelligence Construindo marcas fortes que fortalecem empresas e movimentam a economia Editora Estação das Letras e Cores.