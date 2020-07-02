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Rede Gazeta divulga as marcas mais lembradas de Colatina

O evento de divulgação terá palestra de Jaime Troiano, fundador e presidente da TroianoBranding
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 12:30

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 12:30

Troféu do Prêmio Gazeta Empresarial representa o sucesso das marcas
Troféu do Prêmio Gazeta Empresarial representa o sucesso das marcas Crédito: Divulgação
E chegou o dia mais esperado pelos empresários de Colatina. Nesta quarta-feira (8), a Rede Gazeta, em parceria com o Instituto Futura, vai divulgar as marcas mais lembradas pelos consumidores do município. É a 17ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina. A transmissão será ao vivo pelo portal www.agazeta.com.br, às 20 horas.
Pela primeira vez, o evento será realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos neste momento de pandemia provocada pelo novo coronavírus. 
Estamos mantendo a pesquisa Recall de Marcas, mesmo em um ano tão atípico para as empresas, por entendermos que a força de uma marca se torna ainda mais relevante em momentos desafiadores como este, ressalta a diretora das Regionais Norte e Noroeste, Maria Helena Vargas.
Maria Helena Vargas
Maria Helena Vargas, diretora das Regionais Norte e Noroeste, destaca a importância da premiação Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição, a palestra será com o fundador e presidente da TroianoBranding, Jaime Troiano, com o tema As Marcas e as Crises: quem tem propósito, tem força. A TroianoBranding é a primeira empresa brasileira dedicada integralmente à gestão de marcas. Está no mercado há mais de 26 anos e já trabalhou com mais de mil marcas, entre as quais grandes nomes como Globo, Itaú, Porto Seguro e Netshoes.
A apresentação dos resultados será realizada pela gestora técnica do Instituto Futura, Simone Cardoso, e o evento será comandado pela Luanna Esteves, repórter do programa Em Movimento, da TV Gazeta.

PALESTRANTE

Formado em Engenharia Química pela FEI e em Sociologia pela USP, Jaime fundou e comanda há mais de 26 anos a TroianoBranding. Antes, havia sido VP de Planejamento e Consumer Insights para agências como Young & Rubican, MPM-Lintas e BBDO, com atuação em toda América Latina. Possui diversos artigos e estudos sobre branding e comportamento do consumidor publicados no Brasil e exterior.
Além de suas funções na TroianoBranding, contribui para diversos veículos na área de marketing e negócios. É autor do livro As marcas no divã: uma análise de consumidores e criação de valor- Editora Globo; e de Brandintelligence  Construindo marcas fortes que fortalecem empresas e movimentam a economia  Editora Estação das Letras e Cores. 

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