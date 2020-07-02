Rede Gazeta divulga as marcas mais lembradas de Colatina

Troféu do Prêmio Gazeta Empresarial representa o sucesso das marcas Crédito: Divulgação

E chegou o dia mais esperado pelos empresários de Colatina. Nesta quarta-feira (8), a Rede Gazeta, em parceria com o Instituto Futura, vai divulgar as marcas mais lembradas pelos consumidores do município. É a 17ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina. A transmissão será ao vivo pelo portal www.agazeta.com.br, às 20 horas.

Pela primeira vez, o evento será realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos neste momento de pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Estamos mantendo a pesquisa Recall de Marcas, mesmo em um ano tão atípico para as empresas, por entendermos que a força de uma marca se torna ainda mais relevante em momentos desafiadores como este, ressalta a diretora das Regionais Norte e Noroeste, Maria Helena Vargas.

Maria Helena Vargas, diretora das Regionais Norte e Noroeste, destaca a importância da premiação Crédito: Acervo pessoal

Nesta edição, a palestra será com o fundador e presidente da TroianoBranding, Jaime Troiano, com o tema As Marcas e as Crises: quem tem propósito, tem força. A TroianoBranding é a primeira empresa brasileira dedicada integralmente à gestão de marcas. Está no mercado há mais de 26 anos e já trabalhou com mais de mil marcas, entre as quais grandes nomes como Globo, Itaú, Porto Seguro e Netshoes.

A apresentação dos resultados será realizada pela gestora técnica do Instituto Futura, Simone Cardoso, e o evento será comandado pela Luanna Esteves, repórter do programa Em Movimento, da TV Gazeta.

PALESTRANTE

Formado em Engenharia Química pela FEI e em Sociologia pela USP, Jaime fundou e comanda há mais de 26 anos a TroianoBranding. Antes, havia sido VP de Planejamento e Consumer Insights para agências como Young & Rubican, MPM-Lintas e BBDO, com atuação em toda América Latina. Possui diversos artigos e estudos sobre branding e comportamento do consumidor publicados no Brasil e exterior.